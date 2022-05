Äitini muistelee lapsena olleensa paimenessa. Lampaiden kaitsentaan pantiin jo nuorella iällä. Oman kaupunkilaisen sukupolveni lapsuudenkokemuksiin tällainen paimentaminen ei kuulu. Siksi Jeesuksen vertauskuva itsestään hyvänä paimenena voi jäädä kaukaiseksi. Jotkut jopa pitävät vertausta lapsellisena ja lampaan roolia epäitsenäisenä ja alentavana.

Suurien joukkojen johtaminen on paimentamista. Sen voi tehdä kahdella tavalla. Vastuullinen paimen johtaa laumaa jokaisen lauman jäsenen parhaaksi. Silloin yksittäinenkin johdettava otetaan huomioon, ja paimen on valmis jopa uhraamaan oman turvallisuutensa puolustaakseen omiaan. Huono paimen asettaa omat tarpeensa etusijalle ja lauman jäsenet eivät ole turvassa.

Maailmanpolitiikassa on viime kuukausina nähty malliesimerkkejä kahdenlaisesta johtamisesta. Yhtäältä uhrautuvaa, tarvittaessa omiensa puolesta uhrautuvaa johtamista, joka kohtaa ulkoiset uhat suoraselkäisesti. Toisaalta omiin mielteisiin takertuvaa, harhaista bunkkerijohtamista, joka uhraa piittaamattomasti sekä omien että muiden henkiä ja aiheuttaa valtavaa kärsimystä.

Jeesuksen vertaus on johtamisoppien kovassa ytimessä. Ainoastaan empaattinen johtaminen vie hyviin tuloksiin pitkällä aikavälillä. Se vaatii yksilötasolle ulottuvaa huolenpidon ja ymmärtämisen halua. Valtapyrkimyksiin ja ahneuteen perustuva johtaminen sen sijaan johtaa aina lopulta epäonnistumiseen ja pahoinvointiin.

Jokainen meistä on jonkin asian, periaatteen, instituution tai idean johdettavana. Jeesuksen paimenvertausta halveksiva itsekäs individualismikin on yksi tällainen johtoajatus. Se voi vaikuttaa vahvalta ja itsenäiseltä, mutta pohjimmiltaan se on vain kyynisyyttä ja kyvyttömyyttä toimia yhteiseksi hyväksi. Se vie yksilön toimimaan alempien vaikuttimien ajamana ja aiheuttaa lopulta kaaosta ja tyytymättömyyttä.

On väärin ymmärtää Jeesuksen vertaus niin, että siinä ihmiselle on tarjolla vain aivottoman lampaan rooli. Vertaus tarjoaa kaksi roolia. Esimerkin siitä, kuinka tulee toimia silloin kun on aikaa johtaa, joko itseä tai isompaa joukkoa. Ja se tarjoaa esimerkin siitä, millaista paimenta tulee hakea, kun on aika valita joukolle johtaja.

Petri Lassila

kappalainen

Kangasalan seurakunta