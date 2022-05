Jalkapalloilija lähti rakentamaan jääkiekon MM-kisoja – maalissa viihtyvä Helmi Lind toivoo kannustusta riittävän myös Suomen naisfutareille heinäkuussa

Isosisko sen oikeastaan aloitti.

Kun Helmi Lindin sisko lähti ensimmäisiä kertoja jalkapalloharjoituksiin, pari vuotta nuorempi Helmikin alkoi haluta futiskentille. Kutsu oli vastustamaton, ja alle kouluikäisenä hän oli ensimmäisiä kertoja mukana TPV:n kaupunginosajoukkueessa Ruutanassa.

Aika kului Iskelän tai Suinulan kentällä, jalkapallo vei sydämen ja Lind päätyi Ilveksen ikäkausijoukkueeseen heti, kun sellainen perustettiin.

– Ruutana oli hyvä paikka kasvaa, siellä sai vähän vapaammin rellestää. Tekemistä ei silloin ollut kauheasti tarjolla, ja ehdottomasti olisi voinut aikansa paljon huonomminkin käyttää kuin jalkapallon parissa. Jälkeenpäin jalkapallo on tuntunut ihan itsestäänselvältä valinnalta, sitä olisi voinut pelata niin paljon kuin viikossa on tunteja.

Kipinä lajiin ei tullut niin sanottuna ”sukurasitteena”, eli perheessä ei ollut mittavia jalkapalloperinteitä. Lähtemättömän vaikutuksen nuoreen tyttöön kuitenkin teki ensimmäinen kerta jalkapallo-ottelun katsomossa isän kanssa Ratinan stadionilla. Kentällä pelasi Tampere United – jonka pelipaidan Lind sittemmin, vuosia myöhemmin, sai pukea itsekin päälleen.

Nyt takana on viisi vuotta Unitedin naisten joukkueen maalivahtina.

– Jostakin aikoinaan bongasin, että Unitedille ollaan perustamassa naisten joukkuetta. Se kutkutti takaraivossa niin paljon, että pakko oli lähteä kokeilemaan. Jossain mielen sopukoissa olin salaa ajatellut, että ehkä jos joskus…

Se, että saa aikuisiällä edustaa omaa lapsuuden suosikkiseuraansa, on Lindille ymmärrettävästi suuri asia – varsinkin, kun tuota naisten joukkuetta, johon pääsemisestä haaveilla, ei lapsuusvuosina edes ollut olemassa.

Jääkiekollekin mahdollisuus

Kulttuurituottajana työskentelevän Lindin arjessa tapahtumat ovat urheilun lisäksi vahvasti läsnä. Tavallaan ei ollutkaan suuri yllätys, että hän löysi itsensä myös urheilun suurtapahtuman eli jääkiekon MM-kisojen tekijäjoukosta. Silmiin osui sattumalta ilmoitus, että kisajärjestelyihin kaivattiin avuksi viime hetken vahvistuksia.

Lindille, jota kiehtoi nähdä läheltä spektaakkelin rakentuminen melkeinpä omilla kotinurkilla, löytyi paikka kisaorganisaatiosta markkinointiassistenttina.

– Olen vastaamassa tapahtuman brändäyksestä, että kisat näkyvät areenan sisä- ja ulkopuolella toivotulla tavalla. Lisäksi on aika paljon kaikenlaista muuta liikkuvaa osasta, josta huolehtia. Organisaatio on iso ja liikkuvia osia oikeastaan hillitön määrä, mutta tiimi on hyvä ja homma on ollut supermielekästä.

Lind myöntää, että vaikka jääkiekosta ei olekaan jalkapallon haastajaksi, ovat lätkän MM-kisat olleet hänelläkin jo pitkään seurannassa. Tällä kertaa kisojen seuraaminen saattaa jäädä vähemmälle, vaikka ne ovatkin lähempänä kuin koskaan.

– Josko sitä ehtisi jotakin peliä vähän katsomaan nytkin kisojen aikana. Vaikka jonkun erän ihan alusta loppuun.