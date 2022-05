Potkaise kuin Anna, harhauta kuin Elsa ja maalaa kuin Olaf. Yli 50 innokasta tyttöä opettelee tänä kesänä jalkapalloa Disneyn Frozen-tarinan avulla. FC Kangasalan UEFA Playmakers -konseptin mukaan harjoittelevat ryhmät kuuntelevat jokaisen harjoituksen aluksi Frozen-tarinan, jonka jälkeen harjoitellaan jalkapallotaitoja. Ryhmässä on 5–8-vuotiaita tyttöjä.

– UEFAn ja Palloliiton kehittämishankkeen tarkoituksena on lisätä tyttöpelaajien määrää futiskentillä. Kesän jälkeen halukkailla tytöillä on mahdollisuus siirtyä jalkapallokouluun tai vanhemmilla tytöillä ihan joukkueeseenkin asti, Harri Kaivola FC Kangasalasta kertoo.

Playmakers-ryhmät harjoittelevat kerran viikossa Suoraman tekonurmella. Jalkapallotaitojen lisäksi opetellaan sosiaalisia ja perusliikunnallisia taitoja.

– Tosi hyvää palautetta tästä toiminnasta on tullut. Tytöt tuntuvat olevan innoissaan, Kaivola sanoo.

Tasaista kasvua

Tyttöpelaajien määrä on FC Kangasalan joukkueissa ja harrasteryhmissä hiljalleen kasvanut. Joukkueita on alkavalla kaudella 8–, 10–, 13– ja 18–vuotiaille tytöille. Joukkueet pelaavat Palloliiton sarjoja. Lisäksi naisille on oma harrasteryhmänsä.

– Joukkueissa pelaa noin sata tyttöä ja lisäksi on harrastepuoli. Naisten ja tyttöjen jalkapallo tarvitsisi silti vielä lisäsatsauksia meilläkin. UEFA Playmakers -ohjelma on askel juuri tähän suuntaan, Kaivola toteaa.