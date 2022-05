Teatteria ja keikkoja uudistetussa kesäteatterissa

Kangasalan kesäteatteri herää tulevana kesänä eloon entistä ehompana. Paikkoja on uudistetussa katsomossa peräti 400, eli sata lisää viime kesään verrattuna. Esteettömyys on huomioitu myös, ja pyörätuolia käyttäville löytyy neljä paikkaa. Kesäteatterilla Kummelinkujalla automuseo Mobilian vieressä on oivallinen sijainti kulkuyhteyksiä ajatellen – niin omalla autolla kuin julkisilla sinne on helppo tulla pidemmänkin matkan päästä.

Kaupungin kulttuurikoordinaattori Anna Toiva uhkuu syystäkin intoa tulevan kesän korvalla. Ohjelmisto on valtavan monipuolinen, ja jokaiselle löytyy varmasti mielekästä katsottavaa. Nirsompikin teatterikävijä tai keikoille tulija löytää tarjonnasta takuulla omansa.

– Keikat ovat aivan uutta! Meillä on nimekkäitä esiintyjiä, kuten Ressu Redford, Pauli Hanhiniemi, Jarkko Martikainen. Tiisu viehättää taatusti nuorempaa yleisöä.

Kaikille keikoille voivat tulla alaikäisetkin vaikkapa kaveriporukalla, koska ikärajaa ei ole, ja lippujen hinnat ovat edullisia.

Odotukset kovat

Kaksi koronakesää on verottanut kävijöitä, mutta nyt koronan hellittäessä odottavat uudet kujeet. Kahdelta edellisvuodelta esityksiä on siirtynyt valtava määrä eteenpäin.

– Mielenkiintoista nähdä, miten innokkaasti ihmiset lähtevät liikkeelle. Varmasti monella on patoutunutta tarvetta päästä tapahtumiin, ja nyt näyttää pitkästä aikaa todella siltä, että tapahtumakesä toteutuu.

Yksi esimerkki kesän tarjonnasta on Anu Hälvän Kaunis Veera, joka toiveuusintana vetoaa erityisesti varttuneempaan katsojakaartiin.

Lisäksi Anu Hälvä ohjaa Kunnolla katettu -farssikomedian ja Mikko Kivinen farssin Vaimoni on toista maata. Nämä sopivat moneen makuun. Kangasalan Pikkuteatteri esittää Tuhkimoa, ja Lasten festareita vietetään sen ensi-illan yhteydessä. Heinäkuussa kolmen kotimaisen huippukoomikon kesäkiertue tuo lavalle stand uppia, ja Kangasala Fest tuo alueelle Suomen huippuartisteja. Suomen musiikkiteatterin Viidestoista yö -musikaali odottaa elokuussa.

– Upouusi katsomo on katettu, joten sadettakaan ei tarvitse pelätä.

Huippusijainti huomattu

Anna Toivan mukaan vielä toukokuussakin moni artisti on kysellyt esitysaikoja. Tämä kertoo kulttuurialan vaikeista vuosista, mutta myös siitä, että Kangasala kiinnostaa nyt erityisesti tapahtumapaikkana. Artistit ymmärtävät, miten lähellä kaikkea Kangasala sijainniltaan on – ja mikä huikea esiintymispaikka Längelmäveden rannalla. Moni on tietoinen uudesta katsomosta ja upeista puitteista.

– Järveen voi pulahtaa koska vain, ja alueella vierähtää helposti koko päivä. Tekemistä riittää, kun Mobiliakin on aivan vieressä.

Paikalla palvelee koko kesän Heikki Ahopellon pyörittämä kahvila Villikka, josta saa niin alkoholillista kuin alkoholitontakin juomaa sekä pientä suolaista purtavaa. Niin autolla, pyörällä kuin veneellä kulkeva saa kahvilasta herkkuja myös teatteriesitysten ulkopuolella.

Kesäteatterialuetta myös vuokrataan niin yksityisille, yhdistyksille kuin yrityksillekin.

– Heikki tulee erikseen sovittaessa paikalle kaikenlaisia tilaisuuksia varten.

Kesäviikonloput ovat jo aika täynnä, mutta esimerkiksi alkuviikon päiviin aluetta voi hyvinkin vuokrata.

Avajaisista pala tunnelmaa

Avajaisia 4. kesäkuuta kello 18 ei kannata jättää väliin. Avajaisissa saadaan maistiaisia kesän ohjelmistosta. Tuolloin kesäkahvila Villikka on laittanut jo parastaan. Illan aikana on myynnissä esitysten lippuja tarjoushintaan.

Anna Toiva rohkaisee ihmisiä lähtemään paitsi avajaisiin myös esityksiin pitkin kesää. Teatteri ja musiikki tuovat kaivatun irtioton arkeen.

– Maailmantilanne on mikä on, mutta teatteri ja musiikki tuovat piristystä arkeen. Pääsemme hetkeksi kuin toiseen maailmaan, Anna Toiva kiteyttää.

Kangasalan kesäteatterin lisäksi Kangasalla tapahtuu kesän mittaan paljon kaikkialla. Tapahtumia voi käydä kurkkaamassa muun muassa www.kangasala.fi/tapahtumat ja https://visitkangasala.fi/

Kangasalan kesäteatteri:

Vaimoni on toista maata, esitykset 8.–19.6.

Kangasalan Pikkuteatteri: Tuhkimo, esitykset 30.6.–10.7.

Lasten festarit 30.6.

Huviseurat Stand Up 21.7. klo 19

Kunnolla katettu, esitykset 27.–30.7.

Kaunis Veera esitykset, 31.7.

Suomen Musiikkiteatteri: Viidestoista yö -musikaali, esitykset 2.–20.8.

Keikat:

Jarkko Martikainen & Luotetut miehet 11.6.

Tiisu 18.6.

Pauli Hanhiniemi 23.6.

Ressu Redford 23.7.

Laula kanssain -yhteislaulumatinea 19.8., vapaa pääsy.

https://www.kangasalankesateatteri.fi/