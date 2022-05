Välke aloitti… ja Vuoden kangasalalaiseksi valittu Markus Salo täydensi lauseet.

Musiikkiuralle lähteminen… on ollut hyvä juttu. Tein sen jo ennen kuin tiesin koko The Voice of Finland -kisasta. Olihan siinä paineita, kun tällä alalla toimeentulo on epävakainta mahdollista. En ollut aikaisemmin uskaltanut ruveta tekemään musiikkia täysipäiväisesti. Jo siinä kohtaa tuli kuitenkin rohkaisevaa palautetta monelta, että heilläkin on ollut jotain isoa haavetta, johon eivät vain ole uskaltaneet lähteä.

Kun korona sotki kaiken, olen tehnyt oman firman kautta muita juttuja, rakennuspuolen hommia. Niitä töitä on vieläkin sovittuna ja kun keikat nyt aukeavat taas, mennään vanhan liiton tyylillä. Viikonloput ovat täynnä musiikkia ja viikot tehdään muuta työtä. Musiikkia ei ole kuitenkaan ollut aikomustakaan jättää missään kohtaa.

Elämä ja kokemukset ennen musiikkiuraa… ovat olleet suureksi hyödyksi. Itse olen tehnyt vähän käänteisessä järjestyksessä asiat, eli ensin opiskellut, käynyt töissä ja vanhemmalla iällä lähtenyt musiikkiuralle. Onhan tässä vähän enemmän järkeä päässä ja kypsempänä osaa levy-yhtiönkin kanssa keskustella kuin ehkä nuorempana olisi osannut. Sama oli The Voice -ohjelman kanssa: tiesin, mitä sieltä tulee ja mitä sieltä ei tule. Monelle ne realiteetit eivät välttämättä ole selvillä. Joitain vanhoja biisejä ja demoja olen juuri kuunnellut, ja ovathan ne vähän huvittavia, niissä on vähän eri Markus.

Pakko sekin sanoa, että silloin kun tuli kouluja käytyä, mietin välillä onko siitä mitään hyötyä. Koulutus ja työhistoria muualtakin kuin musiikista osoittautui kuitenkin arvokkaaksi, kun koronaepidemia tuli uran kannalta pahimpaan mahdolliseen kohtaan – nousukiito oli juuri lähtenyt liikkeelle ja isoja hienoja keikkoja oli sovittuna. Muita töitä tekemällä, apurahoilla ja lompakkoa venyttämällä siitä selvittiin, vaikka se olikin vaikeaa aikaa. Nyt ikään kuin käynnistellään uudestaan. Mutta kannattaa hoitaa se koulu.

Vuoden kangasalalaiseksi valinta… herättää hyviä ajatuksia. Kiitollisena otan tämän vastaan, se tsemppaa ja antaa valoa kevääseen koronan runtelun jälkeen.

Tulevana kesänä… minulla on oikeastaan aika hyvät suunnitelmat. Kaikenlaisia töitä on tiedossa juhannuksen yli, ja keikkoja on tosi paljon, mikä on hieno juttu. Lähes kaikki viikonloppupäivät ovat jo täynnä, eli paljon mennään, soitetaan ja luodaan kesäfiilistä pitkästä aikaa. Heinäkuussa aion pitää vähän lomaa enkä tehdä mitään.

Uutta musiikkia tehdään koko ajan. Jo keväällä piti julkaista uusi biisi, mutta korona on vaikuttanut tähänkin asiaan. Viimeistään alkusyksystä tulee kuitenkin hienoja biisejä julkaisuun.