Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeeksi syntynyt Operaatio Pirkanmaa tuo Kangasalle katutaidetta ja kaikille avoimia maksuttomia tapahtumia.

Yksi hankkeen myötä Kangasalla alkavista kokonaisuuksista on Kangasala Street Art – eli Huutijärvelle entisen ammattikoulun rakennuksiin kesällä avautuva katutaidekokonaisuus, jonka toteutukseen saavat osallistua kaikki kaupunkilaiset ja kaupungissa vierailevat. Kaksivuotinen projekti käynnistetään Operaatio Pirkanmaan avulla vanhan purettavan ammattikoulun kiinteistöllä, josta se laajenee ensi vuonna Kangasalan keskustassa sijaitsevaan kerrostaloon.

Katutaiteen ammattiryhmä Sirkusrakkauspumpumin koordinoimassa projektissa kaupungin asukkaat ja ammattitaiteilijat toteuttavat Huutijärvellä uudenlaisen katutaidekohteen, jolla tavoitellaan korkeatasoisia seinämaalauksia eli muraaleja ja katutaiteeseen liittyvää tekemistä ja kokemista kaikenikäisille. Aiemmin ryhmän Pirkanmaalla toteuttamissa tapahtumissa on maalaajina ollut kaikenikäisiä, lapsiperheistä senioreihin sekä ensikertalaisista ammattilaisiin.

Suunnitteilla on ammattitaiteilijoiden teosten sekä nuorten ja ammattilaisten yhdessä toteuttaman muraalin lisäksi kaikille avoin katutaidetapahtuma kesäkuussa. Kokonaisuuden myötä rakennusten ulkoseinät tulevat saamaan uuden ilmeen ja aluetta halutaan valjastaa katutaide- ja ajanviettokäyttöön eri ikäisille. Väliaikainen kaupunkigalleria tarjoaa mahdollisuuden myös omien töiden toteutukseen ja toimii samalla myös tapahtumapaikkana.

Kangasala Street Art -tapahtumien lisäksi Operaatio Pirkanmaan kautta Kangasalla järjestetään myös monia muita eri kohderyhmille suunnattuja tapahtumia, joista ensimmäinen oli huhtikuussa järjestetty nuorisotilailta Ruutanan monitoimitalolla. Kesäkuussa, 7.–9.6., järjestetään hankkeen tiimoilta myös Taito Pirkanmaan Metsästä käsin, mennään retkelle -päiväleiri.

Operaatio Pirkanmaa on kolmevuotinen projekti, joka toteuttaa Pirkanmaalle haetun kulttuuripääkaupunkihankkeen 2026 tavoitteita. Hankkeelle suunniteltu budjetti on yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, josta Tampereen osuus on 1,9 miljoonaa ja kuntakumppaneiden osuus 0,7 miljoonaa euroa. Kangasala on hankkeessa mukana olevien 19 pirkanmaalaisen kunnan joukossa. Mukana olevien kuntien osuus perustuu niiden väkilukuun. Kangasalan kaupungin osuus on noin 26 000 euroa vuodessa.