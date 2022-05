Japanin kielessä on kaksi sanaa rauhalle. Heiwa muodostuu kahdesta kanjista eli sanamerkistä, joista ensimmäinen tarkoittaa rauhaa ja toinen harmoniaa. Yhdessä nämä kaksi merkkiä tarkoittavat ulkoista rauhaa ja järjestystä.

Heian taas tarkoittaa sisäistä rauhaa. Sen ensimmäinen sanamerkki on sama kuin heiwassa, joka tarkoittaa siis rauhaa. Toinen kanji puolestaan tarkoittaa rentoutunutta, tyytyväistä ja rauhallista. Sama sanamerkki esiintyy esimerkiksi sanoissa turvallisuus (anzen) ja vakaus (antei).

Ehkä se kertoo jotain japanilaisesta sielunmaisemasta, että vaikka heillä on suuri kaipuu kaikenlaiseen harmoniaan, on heian silti hyvin vähän käytetty japanilaisessa sanavarastossa. Itsellenikin se tuli tutuksi nimenomaan opiskellessani kristillistä sanastoa.

Raamatussa Jeesus sanoo näin: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” (Joh. 14:27)

Näinä aikoina toivottomuus valtaa mielen helposti. Mutta kun me turvaamme Jeesukseen, meidän sydämiimme laskeutuu rauha myös sellaisessa tilanteessa, kun ympäröivässä yhteiskunnassa ei sitä ole.

Tuossa jakeessa Johanneksen evankeliumista on japanilaisessa käännöksessä käytetty sanaa ’heiwa’, eli sitä, joka merkitsee ulkoista ja yhteiskunnallista rauhaa. Jeesuksen sanaan luottaen voimme tietää, että myös yhteiskunnallisen rauhan aika tulee vielä. Me emme tiedä milloin. On mahdollista, että se toteutuu täydellisesti vasta Taivaassa.

Mutta sitä ennen tehtävämme on luoda rauhaa sinne, minne itse pystymme vaikuttamaan. Tässä ja nyt sinä voit rukoilla heidän puolestaan, jotka ovat joutuneet sodan keskelle. Rukoile rauhan puolesta. Rukoileminen on tehokkaampi keino, kuin pelkästään keltasinisen kuvan jakaminen somessa. Joten jos teet vain yhden, niin rukoile. Käänny Hänen puoleensa, joka on Rauhanruhtinas.

Asta Vuorinen

Kirjoittaja on lähetystyöntekijä, jonka juuret ovat Pälkäneellä ja ainakin puolet sydämestä Japanissa.