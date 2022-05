Tekemistä koko perheelle, piilohahmokisa, paneelikeskustelu, musiikkia ja herkullista ruokaa. Ihana Pälkäne -suurtapahtuman kattaus näyttää, että Pälkäneellä todellakin on, mistä ammentaa. Tapahtuma esittelee monipuolisesti Pälkäneen yhdistyksiä, kyliä, yrityksiä sekä kuntapalveluja.

– Koko perheelle riittää takuuvarmasti tekemistä, näkemistä, kokemista ja herkkuja koko päiväksi, Marja-Liisa Suomalainen tapahtuman päävastuullisesta järjestäjästä, Yhteinen Pälkäne -hankkeesta lupaa.

Ihana Pälkäne järjestetään Aitoon Honkalassa tulevana lauantaina kello 10–17. Näytteilleasettajia on noin 120, joista yli sata on paikallisia. Näytteilleasettajien osastot levittäytyvät Honkasaliin, rokkiliiteriin ja ulkoalueille.

Lauantain ohjelmassa on muun muassa musiikkia, puheita, paneelikeskustelu ja puku- ja muotinäytös. Musisoimassa ovat Eveliina Virtanen, PätBoys, ja The Voice of Finlandista tuttu aitoolainen Hanne-Reetta Ojala. Avauspuhe kuullaan kunnanjohtaja Pauliina Pikalta. Puheita on luvassa myös Matias Hildeniltä ja Piritta Ruokoselta. Juontajina toimivat Kalle Vaismaa ja Pyry Vaismaa. Pyry Vaismaan luotsaamassa paneelikeskustelussa ovat mukana Lumia Huhdanpää-Jais, Roosa Blom, Leena Ilmola ja Arto Ranta-aho.

– Paneeliin on pyydetty mukaan sekä Pälkäneeltä kotoisin olevia, tänne muuttaneita ja kesät kunnassa viettäviä henkilöitä, Suomalainen valottaa.

Piilohahmokisa ratkeaa

Honkalassa saadaan selville myös kevään aikana esiteltyjen piilohahmojen näyttelijät. Hahmoja – mansikkaa, lumpeenkukkaa, aapiskukkoa, laskettelijaa, luurankoa, minitaloa ja Rölliä – esittää seitsemän paikallista vaikuttajaa, ja kukin hahmo tuo esiin Pälkänettä eri näkökulmista. Ennen näyttelijöiden paljastamista yleisö voi veikata, ketkä näyttelevät kutakin hahmoa.

Tapahtuma-alueelta löytyy myös pomppulinna, lapsiparkki, satuteltta, talutusratsastusta, kepparirata ja eläimiä, esimerkiksi koiria ja vasikoita. Suurin osa toiminnasta on ilmaista, osasta järjestävät näytteilleasettajat perivät maksua.

Kahviot palvelevat sekä Honkasalissa että ulkona. Lisäksi mukana on paljon muutakin ruokavalikoimaa: on rieskatacoja, muikkuja, belgialaisia vohveleita, lankkupizzaa, aasialaista ruokaa, lettuja, jäätelöä…

Aikuisille tapahtuma tarjoaa myös jatkot, jotka alkavat karaokella heti näyttelyosastojen sulkeutuessa kello 17. Illan päätteeksi Honkalassa on pääsymaksulliset, Luopioisten Yrittäjien järjestämät tanssit, joissa soittaa Matti Rauhalahti Band feat. Heidi Juhola.