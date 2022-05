Kahvilan arki luistaa, kun robottiruohonleikkuri vapauttaa yrittäjän ajan olennaiseen

Kartanomiljöössä kahvilaa johtava, kuviteltu hahmo Katri Kahvilanpitäjä rakastaa asiakkaiden palvelemista ja omien reseptien kehittelyä. Kiireisessä arjessa aikaa kartanon pihan nurmikon ylläpitoon ei ole, minkä vuoksi Katri on valjastanut tehtävään EVX Storesta hankitun robottiruohonleikkurin.

On maanantaiaamu ja Katrin Kartanokahvila avaa jälleen ovensa vilkkaaseen, aurinkoiseen päivään. Ensimmäiset aamukahvia nauttimaan saapuvat asiakkaat ilmestyvät jo varhain. Päivän mittaan asiakas toisensa jälkeen saapuu nautiskelemaan kivasta kahvilaympäristöstä, herkullisista leivonnaisista ja vieraanvaraisesta palvelusta.

Ennen oman kartanokahvilan perustamista Katri on kartuttanut kattavaa kokemusta: hän on ollut mukana perustamassa useita eri alojen yrityksiä ja toiminut kaikenlaisissa ravintola-alan tehtävissä. Ravintola-ala on houkutellut hänet takaisin yhä uudelleen ja uudelleen, sillä työ on ihmisläheistä ja palkitsevaa.

Kahvilan pyörittämiseen kuuluu paljon sellaista, mikä ei yleisölle heti näy. Katri vastaa kahvilan tilausten tekemisestä ja tavarakuormien vastaanotosta, laskujen lähettämisestä ja maksamisesta, työntekijöiden hankinnasta ja palkkojen maksusta itse.

Koska päivät ovat usein pitkiä ja tärkeitäkin tehtäviä jää joskus ajanpuutteen vuoksi tekemättä, Katri on halunnut ulkoistaa kartanotontin pihan ylläpidon kokonaan. Hän on ostanut puutarhuripalvelut erilliseltä yritykseltä, joka huolehtii istutuksista.

Katri säästää kuitenkin isosti euroja jättämällä pihapiirin nurmen leikkuun Seon E1600 T -robottileikkurille, joka on hankittu tänä vuonna ennen kevät- ja kesäsesongin alkua. Koska kyseinen leikkuri suoriutuu jopa 3600 neliömetrin leikkaamisesta, riittää se Katrin Kartanokahvilan pihan apuriksi varsin hyvin.

Seon-mallinen robottiruohonleikkuri oli edullinen hankinta, mikä oli yrittäjälle luonnollisesti tärkeä osa ostopäätöstä. Robotti ja kaikki tarvittavat osat hankittiin EVX Storesta. Sen mukana tuli valmiiksi sadan metrin verran robotin leikkuualueen rajaamiseen tarvittavaa kaapelia, mitä Katri täydensi lisäpakkauksella.

Ruohonleikkurirobotille rakennettiin piharakennuksen kylkeen pieni katos, jossa se pysyy säältä suojassa silloin kun se ei työskentele. Telakkaan on vedetty sähköt piharakennuksen verkkovirrasta, ja sinne robotti palautuu aina latautumaan akun sitä vaatiessa.

Katrin mieleen on erityisesti se, että robotin ajastustoiminnon ansiosta sen työt voi aikatauluttaa ennalta. Ruohonleikkuu painottuukin yöaikaan, jolloin päivisin kahvilan asiakkaat eivät häiriinny. Kahvilan päivän ensimmäiset asiakkaat saapuvat joka aamu siistittyyn, hyväntuoksuiseen, tuoreen vihreänä hohtavaan pihaan.

Katri odottaa innolla tulevaa kahvilakesää ja sitä, että tietää tänä vuonna voivansa paneutua entistä paremmin esimerkiksi kesätyöntekijöiden perehdyttämiseen – enää yrittäjän ei itse tarvitse olla tekemässä vaivalloisia pihan huoltotöitä.

Katri Kahvilanpitäjä on yksi kuvitelluista hahmoista, joiden tarinoiden avulla esitellään EVX Storen Sähköisiä satuja Suomesta -juttusarjassa todellisen teknologian arkea helpottavia käyttötapauksia.

SB Ecommerce Group Oy koostuu joukosta suomalaisia verkkokauppoja. EVX Storen lisäksi kuluttajille tuttuja ovat esimerkiksi sauso.com ja markkinointitarvike.fi.