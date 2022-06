Kangasalan elinympäristöjohtaja on valinnut Kangasalan kaupungingeodeetin virkaan kokeneen maanmittaustekniikan insinöörin (ylempi AMK) Teemu Valkolehdon Nokialta. Valintapäätös on lainvoimainen. Valkolehto aloittaa työt Kangasalan kaupungilla 1. elokuuta 2022. Hän siirtyy virkaan Nokian kaupungin tonttipäällikön tehtävästä. Kangasala on Teemulle ennestään tuttu työpaikka, sillä hän on toiminut aiemmin Kangasalla viransijaisena maanmittausteknikkona.

Kaupungingeodeetti vastaa kaupungin maapolitiikan hoidosta ja toimii teknisessä keskuksessa maankäytön palvelualueen vastuullisena esimiehenä. Tehtäviin kuuluvat erityisesti maanhankinta sekä maankäyttö- ja muiden maankäyttöön liittyvien kehityssopimusten neuvottelut ja laadinta. Maankäytön palvelualue vastaa esimerkiksi maan myynneistä ja ostoista, maankäyttö- ja kehityssopimuksista, kaavoituksesta, asuntoasioista, kaupungin metsien hoidosta sekä kartta- ja paikkatietoasioista.

Tehtävään saapui yhteensä kuusi hakemusta, joista yksi peruttiin. Hakijoista neljä haastateltiin ja kaksi lähetettiin soveltuvuusarviointiin.

– Kangasalan kaupunki saa Teemusta yhteistyökykyisen ja sitoutuneen osaajan, jolla on hyvät taidot viran menestykkääseen hoitamiseen. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi ammattitaitoiseen ja innostuneeseen työyhteisöömme, elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala toteaa.