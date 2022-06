Kesä on terassien kulta-aikaa (ainakin talvea parempaa). Kaupunkilehti Välke heitti arpakuutiota ja poimi Kangasalan tarjonnasta muutaman esimerkkikohteen sekä baari- että ravintolahenkisistä terasseista.

Ravintolaterasseja

Ravintola Pazzi:

Millainen terassi? Aurinkoinen terassi ruuasta ja hyvästä seurasta nauttimiseen Kangasalan keskustassa.

Minkä kokoinen? Terassilla on 40 asiakaspaikkaa.

Ison kolmosen hinta? Oluiden hinnat ovat alkaen 6 eurosta.

Auringonpaiste? Aurinko paistaa läpi päivän.

Rauhallisin/ruuhkaisin aika? Aurinkoisella kelillä asiakkaita riittää läpi päivän, sateella rauhallista.

Kulttuuriravintola Jalmari:

Millainen terassi? Sijaitsee Kangasala-talon sisäpihalla. Kesällä on livemusiikkia aina lauantaisin alkuillasta.

Minkä kokoinen? Luvat on 100 henkilölle, nyt asiakaspaikkoja on 40. Uusi lisäosa Kangasala-talon etupihalla on tulossa käyttöön.

Ison kolmosen hinta? 6,90 euroa.

Auringonpaiste? Aamuisin.

Rauhallisin/ruuhkaisin aika? Vaihtelee.

Muuta? Terassi on tilava ja sopii kaiken ikäisille.

Ravintola Aryana:

Millainen terassi? Sijainti selvästi maanpintaa korkeammalla rakennuksen kahdella puolella antaa hyvän ja rauhallisen näköalapaikan.

Minkä kokoinen? Asiakaspaikkoja noin seitsemänkymmentä.

Ison kolmosen hinta? 6 euroa.

Auringonpaiste? Koko päivän aurinkoista, etenkin terassin laajemmassa osassa.

Rauhallisin/ruuhkaisin aika? Eniten asiakkaita on perjantaisin ja lauantaisin kello 14:n ja 20:n välillä.

Baarihenkisiä terasseja

Ruutanan Oluthuone:

Millainen terassi? Sijaitsee Ruutanassa Mäntytiellä.

Minkä kokoinen? Terassilla on noin 60 paikkaa.

Ison kolmosen hinta? Iso kolmonen maksaa 6 euroa.

Auringonpaiste? Terassi on aurinkoinen koko päivän.

Rauhallisin/ruuhkaisin aika? Sateisena päivänä on rauhallista, aurinkoisena päivänä pitää kiirettä.

Ravintola Myrskyluoto:

Millainen terassi? Sijaitsee Kangasalan keskustassa Myllystenpohjantiellä.

Minkä kokoinen? Terassilla 24 paikkaa.

Ison kolmosen hinta? Iso Karhu maksaa 6 euroa.

Auringonpaiste? Terassille paistaa ilta-aurinko.

Ruuhkaisin aika? Lauantai-ilta.

Nattarin Yläbaari:

Millainen terassi? Terassi on osittain katettu, joten istuskella voi vaikka hieman tihkuttaisikin.

Minkä kokoinen? Noin 70 neliömetriä ja asiakaspaikkoja on noin 60.

Ison kolmosen hinta? Ison oluen normaalihinta on 7 euroa.

Auringonpaiste? Aurinko paistaa noin kello 15:stä alkaen aina auringonlaskuun asti.

Rauhallisin/ruuhkaisin aika? Vilkkainta on viikonloppuisin sekä päivällä että illalla. Toki hyvällä säällä vetää porukkaa muulloinkin. Rauhallisempaa on arkipäivisin ensimmäisinä aukiolotunteina.

Suoraman Pub:

Millainen terassi? Tiivistunnelmainen, viereisen kebab-pizzerian terassin kanssa muodostaa hyvänkokoisen terassikeskittymän.

Minkä kokoinen? 40 istumapaikkaa.

Ison kolmosen hinta? 5,80 euroa.

Auringonpaiste? Aurinko osuu hyvin, isot puut ja viereinen kerrostalo antavat varjoa etenkin illemmalla.

Rauhallisin/ruuhkaisin aika? Seuraa riittää etenkin iltaisin perjantaista sunnuntaihin sekä lauantai- ja sunnuntaipäivisin.