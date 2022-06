Kangasalan kesäteatterin esityskesä avattiin keskiviikkona, kun Mikko Kivisen ohjaama Vaimoni on toista maata sai ensi-iltansa. Näytelmän tapahtumat lähtevät liikkeelle, kun kahden pariskunnan illanistujaisissa syntyvä väärinkäsitys saa aikaan tapahtumavyöryn.

Isäntäpariskunnan rooleissa nähdään Maija Siljander ja Antti Peltola, kylään saapuvaa pariskuntaa esittävät Vuokko Hovatta ja Iikka Fors. Näyttelijät tekevät lavalla kelpo työtä: dialogi on luontevaa eikä rytmissä ole moitittavaa. Ensi-illassa pokan pitämisessä oli ajoittain haastetta, mutta ei ollenkaan häiritsevissä määrin.

Vaikka esityksessä sinänsä on kaikki kohdallaan, ihan maaliin saakka ei ensi-illassa päästy. Jotain jäi puuttumaan. Farssia katsomaan saapuva odottaa, että esityksen aikana saa nauraa vatsansa kipeäksi. Siihen asti ei keskiviikkona päästy, vaikka naurunhörähdyksiä lavalla nähtävät kommellukset toki herättivät.

Ihastusta herättää sen sijaan Kangasalan kesäteatterin uusittu miljöö. Katsomon uudet penkit ja katos ovat toimiva uudistus. Myös lava on uusi, ja sekin näyttää toimivan mallikkaasti. Ensi-illassa katsomossa oli vielä runsaasti tilaa. Toivotaan, että yleisö löytää jatkossa tiensä uusittuun kesäteatteriin: kesän aikana luvassa on vielä monta näytelmää. Vaimoni on toista maata -esitykset jatkuvat 19. kesäkuuta asti.

Arvio: Kolme tähteä.

