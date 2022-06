Veneiden hinnat nousussa ja saatavuus laskussa

Lämpenevät päivät ja lähestyvä kesäloma ajaa veneilevää kansaa jälleen venekaupoille. Valitettavasti tänä kesänä veneen hankinta ei välttämättä olekaan niin yksinkertaista kuin äkkiä luulisi. Maailman laajuinen komponenttipula vaikuttaa myös venekauppaan ja se on aiheuttanut harmaita hiuksia niin ostajille kuin myyjillekin. Ongelma on siinä että veneitä on kyllä saatavana, mutta moottoreita ei tahdo riittää kaikille. Tämä on luonnostaan johtanut siihen, että uusien ja myös käytettyjen veneiden hinnat ovat nousseet merkittävästi enemmän, kuin muina vuosina.

Yhä useampi rahoittaa veneen hankinnan vakuudettomalla lainalla

Uusien veneiden keskihankintahinta liikkeestä ostettuna oli vuonna 2021 noin 34 000 euroa. Yksityishenkilöiden välisten venekauppojen hinnat pyörivät puolestaan noin 10 000 euron korvilla. Veneen hankinta on siis merkittävä taloudellinen investointi, johon ei välttämättä ole ehditty säästämään koko ostohinnan edestä, vaan veneen rahoittamiseen haetaan vakuudeton laina pankista tai jostain muusta lainapalvelusta. Yleisimmät lainatuotteet veneen hankinnan rahoittamiseen ovat perinteinen pankkilaina ja kulutusluotto. Joustoluotot ja pikavipit eivät sovellu veneen hankintaan, sillä ne on tarkoitettu merkittävästi pienempien ostosten rahoittamiseen. Verkossa toimii useita palveluita joissa esitellään eri lainatuotteet ja niiden käyttökohteet erittäin yksityiskohtaisesti, joten niihin kannattaa tutustua ennen venekaupoille lähtemistä.

Muista myös veneilyyn liittyvät tarvikkeet

Kun lähdetään ostamaan venettä, tulee muistaa että itse vene ja sen moottori eivät ole ainut kuluerä. Kun hankit veneen, täytyy siihen hankkia myös pakolliset varusteet. Toki varusteiden määrään vaikuttaa veneen koko ja se onko siinä moottoria. Jos kuitenkin ajatellaan noin 5 metrin moottorillista venettä, täytyy siinä olla varusteina: mela tai airot, äyskäri, vaahtosammutin, ankkuri, lepuuttajat, kiinnitysköydet ja pelastusliivit. Lisäksi omassa rannassa täytyy olla sen kokoinen laituri, johon veneen saa kiinnitettyä kunnolla. Jos oma laituri on liian pieni, täytyy rantaan asentaa erillinen poiju johon veneen toisen pään saa kiinni ja toinen pää tulee silloin kiinnittää rantaan.

Veneilyn muut kulut

Veneilyssä on myös muita kuluja kuin itse veneen ja sen varusteiden hankinta. Jos vene tulee kalastustarkoitukseen, tulee silloin maksaa vuosittain tarpeelliset kalastuslupamaksut. Lisäksi kannattaa myös ottaa huomioon kalastustarvikkeiden ja sopivan vaatetuksen hankinta. Veneelle kannattaa myös ottaa venevakuutus, joka kattaa mahdolliset vahingot ja varkaudet. Veneiden vakuutusten hinnoissa on suuria eroja, joten venevakuutus kannattaa kilpailuttaa huolellisesti monella eri vakuutusyhtiöllä.

Yksi merkittävä kuluerä varsinkin isompien veneiden kohdalla on niiden huolto ja talvisäilytys. Näissä voi saada säästöä jos osaa itse huoltaa veneen tai pystyy säilyttämään venettä omissa tiloissa. Harvalla kuitenkaan on lämmintä hallitilaa, joten silloin veneen talvisäilytys kannattaa ostaa paikalliselta venekauppiaalta. Samalla kannattaa myös kilpailuttaa veneen talvihuolto, niin vene on seuraavana keväänä heti valmiina, kun jäät lähtevät.