Kankahuven uimarannalla Aitoossa on havaittu vähäisiä määriä sinilevää. Myös Kangasalan Kirkkojärvellä sinilevää on havaittu tällä viikolla viime viikkoa runsaammin. Edellisellä viikolla Pirkanmaan alueen havaintopaikoista kahdeksalla tehtiin havaintoja sinilevästä, eli määrä on helteistä huolimatta tällä viikolla hieman vähentynyt.

Kansalaishavaintoja sinilevästä on kirjattu JärviWiki-verkkopalveluun muun muassa Kuhmoisten Lummenne-järveltä, Sastamalan Ylistenjärveltä ja Toijalan satamasta.

Vielä juhannusviikolla Pirkanmaan alueen sinilevätilanne oli havaintojen perusteella pitkän aikavälin keskiarvoon nähden runsas. Kuluvalla viikolla määrät vaikuttavat kääntyneen monella järvellä laskuun helteistä huolimatta. Pintavesien lämpötilat ovat kuitenkin Pirkanmaallakin tällä hetkellä 4–7 astetta normaalia korkeampia ja helteistä säätä on luvassa vielä toviksi, mikä lisää riskiä leväesiintymien ilmaantumiselle.

Uimarien on syytä tarkkailla rantavettä ennen pulahdusta. Levän määrä voi vaihdella nopeastikin, kun levälautat kasaantuvat ja hajoavat jälleen tuulen vaikutuksesta. Jos levää näkyy vain vähän, on uiminen aikuiselle vielä turvallista, kunhan vettä ei niellä.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sinilevää kasautuu rantaveteen.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesilasissa vettä seisotettaessa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa muun muassa allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä pitää välttää. Lisäksi kannattaa perkaamisen päätteeksi pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä.