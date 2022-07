Keltaiset perhostapetit, vintin lattialla pidetyt oppitunnit ja hartaudet, viidentoista tytön leiriporukka, virolainen ruoka ja mieleenpainuvat laulut. Mitä sinä muistat omasta rippikoulustasi tai rippileiriltäsi? Mitä tarttui mukaan?

Omasta riparistani on nyt tasan 10 vuotta aikaa. Aiempien muistojen lisäksi rippikoululeiriltä tarttui itselleni mukaan oivallukset oman elämän suunnasta. Leirin jälkeen lähdin seurakunnan nuortentoimintaan ja isoseksi. Tuo aika on ollut merkittävässä roolissa oman elämän arvojen ja suunnan löytymisessä. Pikkuhiljaa löytyi myös oma usko ja luottamus Jumalaan, ja se on kantanut tähän päivään. Tuon saman luottamuksen toivon tänäkin kesänä nuorten löytävän.

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18–20)

Tätä Jeesuksen kehotusta toteutetaan rippikoulussa kertomalla nuorille kristinuskon perusasioista. Rippikoulussa mietitään sitä, kuka minä olen, kelpaanko tällaisena, millainen Jumala on ja voinko luoda suhteen häneen. Kuka on ihmisen lähimmäinen ja kuinka rakastaa lähimmäistään?

Rippikoulua valmistellessani kohtaan kysymyksen, kuinka kertoa Jumalasta hyvin erilaisista lähtökohdista tuleville nuorille. Samaa voin miettiä myös kaikissa elämäni hetkissä: miten kerron Jumalasta toisille ihmisille ja kuinka tuon esille oman kristillisen vakaumukseni? Omassa elämässäni toivon sen näkyvän erityisesti tavassani huomioida ympärilläni olevat ihmiset. Rukoilen sitä, että en olisi niissä hetkissä hiljaa, kun Jumalaa etsivä ihminen kysyy minun kokemuksistani. Jokainen on arvokas ja rakastamisen arvoinen.

Emmi Vuojolainen

diakonissa, Kangasalan seurakunta