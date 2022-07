Lapset tarvitsevat peräänkatsomista kesälomallakin – loppu ilkivallalle, kiitos

Pälkäneen keskustan läheisyydessä on tehty viime aikoina ikävää ilkivaltaa. Autoamme on kolhittu ja osia siitä jopa varastettu. Pihallamme on hiippailtu luvatta, ja esimerkiksi ovikelloa soiteltu keskellä yötä (ja sitten pötkitty karkuun). Viimeisimpänä on noukittu postilaatikosta kirjepostia, jota on levitelty läheiselle tielle sen jälkeen, kun sitä ilmeisesti on yritetty polttaa.

Näköhavainnot yhdestä yöllisestä ovikellonsoittajasta kielivät selvästi alle 18-vuotiaasta tekijästä.

Kiva, kun nuorilla on kesällä aikaa, mutta toivottavasti puuhaksi löytyy mahdollisimman pian jotain järkevämpää ja vähemmän rikollista. Myös vanhemmat voisivat kiinnostua siitä, mitä oma jälkikasvu touhuaa ilta- ja yöaikaan silloin, kun ei ole kotona.

