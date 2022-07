Kenen kannattaa kilpailuttaa lainat?

Suomalaiset kuluttajat kilpailuttavat lähes poikkeuksetta asuntolainansa. Muita lainoja ei vertailla yhtä ahkerasti, vaikka kuka tahansa voi hyötyä kilpailuttamisesta – jopa satoja euroja vuodessa.

Remontti, uusi auto, kodinkone tai matka – lainaa otetaan eri tarpeisiin. Yhteistä edellisen kaltaisille lainarahan käyttökohteille on tyypillisesti äkillisyys tai muuten arjesta poikkeava tilanne: päivittäisbudjetti ei veny yllättävään hankkeeseen.

Mahtaako kiire olla syynä siihen, että esimerkiksi kulutusluottoa ei kilpailuteta ”automaattisesti”, kuten asuntolainaa? Asia halutaan järjestykseen pikaisesti ja ajatellaan, että kilpailuttaminen vie aikaa ja energiaa. Voi myös olla, ettei lainan kilpailuttamisen hyödyistä olla perillä.

Totuus on kuitenkin se, että lainojen kilpailuttaminen on tänä päivänä helppoa, nopeaa ja palkitsevaa esimerkiksi kotimaisen Sortter-palvelun avulla. Palvelun nettisivuilla täytetään yksi hakemus, johon hakija kirjaa perustietonsa sekä toivomansa lainasumman ja -ajan. Tämän muutaman minuutin vaivan palkaksi voi saada jopa parikymmentä lainatarjousta, jotka Sortter on valmiiksi järjestänyt edullisimmasta alkaen. Rahat on mahdollista saada tilille samana päivänä.

Lainoja voi vertailla 60 000 euroon asti kuka tahansa 20-vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jolla on säännöllisiä palkka- tai eläketuloja eikä maksuhäiriömerkintojä.

Säästöjä, vastuullisuutta ja mielenrauhaa

Tarkastellaanpa lainavertailun hyötyjä lähemmin: luottomarkkinoilla tapahtuu koko ajan, ja pankit sekä muut rahalaitokset joutuvat kilpailemaan asiakkaistaan. Se on pelkästään hyvä asia, sillä kilpailu pitää esimerkiksi korkokehityksen aisoissa.

Sortterin kaltainen lainanvertailupalvelu edistää luottomarkkinoiden tervettä kilpailua. Kuluttajalle lainatarjousten lista on puolestaan konkreettinen todiste siitä, kuinka merkittävästikin lainakulut voivat vaihdella luotonantajasta riippuen.

Tunnistetuin lainakulu on nimelliskorko. Tämän lisäksi maksettavaksi voi koitua vaihtelevasti monia muita lainanhoitokuluja, kuten tilin avaus- ja hoitomaksuja, laskutuslisiä ja kuukausimaksuja. Yksi luotontarjoaja ei esimerkiksi peri avausmaksua, mutta kuukausittaiset tilinhoitomaksut ovat korkeammat kuin toisella luotontarjoajalla.

Sortter vertailee lainat todellisen vuosikoron mukaan eli kaikki lainasta aiheutuvat kulut näkyvät eritellysti ja selkeästi kussakin lainatarjouksessa. Kuluttaja voi olla varma, että edulliselta näyttävä tarjous todella on edullisin.

Mistään pennosista ei kulueroissa ole kysymys: Sortter on laskenut, että lainojen kilpailuttaminen tuo asiakkaillemme keskimäärin 1038 euron säästöt luottokustannuksissa.

Parhaan lainan etsiminen on meille Sortterissa kunnia-asia, sillä haluamme toimia kuluttajan etu edellä ja lisätä asiakkaidemme taloudellista mielenrauhaa. Se syntyy yksinkertaisesti siitä, kun välttämättömään rahantarpeeseen löytyy omaan tilanteeseen mitoitettu, hinnaltaan ja takaisinmaksuehdoiltaan sopiva laina.

Uusi tai vanha laina – samat hyödyt

Kenties joku tätä lukiessaan pohtii, miten toimia, jos lainaa on jo nostettu. Mikään ei kuitenkaan estä kilpailuttamasta myös olemassa olevaa lainaa.

Itse asiassa tiedostava kuluttaja kilpailuttaa lainansa säännöllisin väliajoin parhaat edut ja säästöt saadakseen. On vain järkevää lisätä helppo kilpailuttaminen vertailupalvelun avulla vuosittaiselle to do -listalle – samaan tapaan kuin vaikka hammastarkastus.

Myös eri lainoja yhdistelemällä voi saavuttaa säästöjä ja selkeyttää raha-asioita. Yhdistelmälaina tarkoittaa olemassa olevien lainojen, kulutusluottojen tai luottokorttivelkojen yhdistämistä ja uudelleenrahoittamista. Luotot maksetaan pois ja aiemmin syntyneet velat keskitetään uuden lainasopimuksen alle. Muiden lainojen tapaan yhdistelmälaina kannattaa kilpailuttaa, jotta se todella tulee vanhoja luottoja edullisemmaksi.

Kuten huomataan, lainojen kilpailuttamisella on monia yksilöä ja yhteiskuntaa hyödyttäviä sekä luottotoiminnan läpinäkyvyyttä edistäviä vaikutuksia. Kenen siis kannattaa kilpailuttaa lainat? Ihan jokaisen – se on helppoa ja järkevää.