”Jos sinulla on kaksi takkia, anna niistä toinen sellaiselle, joka tarvitsee sitä enemmän.” Tämä lausahdus on jäänyt mieleeni diakoniaopintojeni alkuvaiheesta. Sen esitti silloinen rehtorimme luonnehtiessaan diakonian perusajatusta. Toki sille hieman naureskelimme, mutta ajan myötä tuo ajatus on avautunut minullekin.

Nykyisin kierrätämme, lahjoitamme tavaroita ja vaatteita kierrätyskeskuksiin ja tahoille, jotka toimittavat ne tarvitseville. Saatamme antaa jopa tuntemattomille sellaista, mitä emme itse enää tarvitse. Näin toteutamme arjessa diakoniaa, vaikka emme sitä itse edes ajattelisi tai ymmärtäisi.

Alkuseurakunta kohtasi jossain vaiheessa kysymyksen siitä, miten Jumalan seurakunnassa huolehditaan vähäosaisista. Seurakunta oli jakanut erilaisia avustuksia, mutta asia nousi myöhemmin seurakuntaa repiväksi riidaksi. Helleeniläiset epäilivät heprealaistaustaisia puolueellisiksi leskille ja köyhille jaettujen avustusten suhteen. Siksi seurakunnan vanhimmat asettivat seitsemän Pyhällä Hengellä täytettyä ja viisasta miestä huolehtimaan, että avustukset jaettaisiin tasapuolisesti. Diakonien virkaan asettamisen motiivi ei ollut suinkaan se, että olisi todettu köyhistä huolehtimisen kirkon tärkeimmäksi tehtäväksi, vaan se, ettei avustuksista riiteleminen häiritsisi jumalanpalveluksia. Diakonia sai siten alkunsa seurakuntaa hajottavasta riidasta.

Vaikka motiivi oli kyseenlainen, tämä ratkaisu oli merkittävä diakonian palvelutehtävän synnyssä. Diakonien tehtävät olivat tosin laajemmat kuin vain ruuan jakaminen. Köyhien avustaminen oli yksi osa-alue palvelutehtävästä, muuten diakonit palvelivat evankeliumia saamansa kutsun mukaan. Diakonia kohdistui ihmisiin, joilla ei ollut kykyä huolehtia omasta toimeentulostaan, eli leskiin ja orpoihin. Seurakunnan diakonia kohdistui tuona aikana vain niihin seurakunnan kastettuihin jäseniin, joilla ei ollut mahdollisuutta selvitä hengissä. Näin on pitkälti myös tänään. Kohderyhmä on vain laajentunut. Enää ei välttämättä ole kyse hengissä selviytymisestä vaan elämästä tai hetkestä selviytymisestä.

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista. Diakoniatyön lähtökohta on evankeliumissa ilmoitetussa Jumalan rakkaudessa, joka vaikuttaa haluun auttaa ja pitää huolta lähimmäisistä. Diakoniatyö menee sinne, minne kukaan muu ei mene. Tee sinäkin diakoninen palvelutehtävä ihmiselle, joka tarvitsee sitä.

Timo Törmälä

Kangasalan seurakunnan diakoni

1.9.2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakonissa, Matilda Hoffman. Tämän kunniaksi vietämme diakonian juhlavuotta.