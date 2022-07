Sahalahdella Sirkantiellä omakotitalorakennuksen tulipalon sammutustyöt ovat edelleen käynnissä.

Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt voivat vaikuttaa vedenpaineeseen ja veden laatuun Sahalahden alueella, sillä pelastuslaitos ottaa sammutusvettä paloposteista.

Palo on levinnyt koko rakennuksen yläpohjaan ja osa siitä on sortunut. Paikalla on kymmenkunta pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos on tilannut avuksi purkukoneen palopalopesäkkeiden sammuttamiseksi.