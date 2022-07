Heinäkuussa kuulemma solmitaan eniten avioliittoja vuodessa. Nyt koronan jälkeen monet pariskunnat ovat vihdoinkin onnistuneet purjehtimaan avioliiton satamaan. Joidenkin hääjuhlaa on jouduttu siirtämään eteenpäin jopa neljäkin kertaa koronan takia.

Meilläkin vietettiin juhannuksen aikaan kultahäitä. Kakun päällä komeili kesän ensimmäisistä vadelmista muotoiltu käsittämättömän suuri luku: 50. Juhlapöydän ympärille olivat kokoontuneet lapset perheineen. Jokainen lapsenlapsi oli saanut leipoa mieleistään tarjottavaa, niinpä pöytä olikin kukkuroillaan.

Edellisiltana saunassa olin jututtanut miestäni ja kysellyt, mikä hänen mielestään on pitkän avioliiton salaisuus. Vastausta ei kauaa tarvinnutkaan odottaa, kun hän ilmoitti kolme omaa peruspilariaan. Ne olivat hänen mielestään toisen arvostaminen, joustavuus ja yhteinen arvopohja. Nämä kuulostivat niin hienoilta ja arvokkailta, ettei niihin ollut paljoa lisättävää, ja siirryimme taas kerran muistelemaan yhteistä historiaamme ja ensimmäistä tapaamista oppilaitoksen kahviossa.

Siellä tuleva mieheni istui kahviaan siemaillen, astelin hänen pöytänsä viereen ja kysyin kainostellen: – Oletkos sinä niitä Hauhon poikia? Minä olen Luopioisten likkoja.

Siitähän se sitten alkoi. Opiskelutoveruuteen alkoi tihkua pikkuhiljaa myös romantiikkaa, vaikka hyppy ystävyydestä kihlapariksi olikin mutkikas. Kukapa nyt menisi parhaan ystävänsä kanssa naimisiin!

Nyt juhannuksena ympärillämme seisoivat kolme lasta ja seitsemän lapsenlasta. Kymmenen rakasta ihmistä, jotka kaikki mahtuvat mainiosti kahden käden rukoussormiin. Kukin sormi tarkoittaa yhtä tärkeää ihmistä. Kun iltaisin liitän käteni yhteen, niin siinä he ovat. Sanon: ”Tässä he ovat kaikki, taivaan Isä. Kiitos heistä jokaisesta, ja siitä ilosta, minkä he tuovat. Kullakin on omat haasteensa, jotka sinä tiedät. Pidä minun rakkaistani huolta!”

Kun vielä mietin pitkän avioliiton salaisuutta, niin mieleeni pulpahtavat välittömästi Room. 12:10 sanat: Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.

Nykyään puhutaan paljon siitä, että kunnioittaminen on vanhanaikaista. Ajatellaan, että toisen kunnioittaminen tarkoittaa alistumista, eikä kukaan enää halua asettua asemaan, jonka voisi tulkita suorastaan palvelemiseksi.

Jeesus antaa kuitenkin esimerkin toisten palvelemisesta. Kun hän on käymässä oppilaittensa kanssa pääsiäisaterialle, hän kietaisee pellavaliinan vyötäisilleen, kaataa vettä pesuastiaan ja alkaa pestä oppilaittensa jalkoja. Kun opetuslapset ihmettelevät hänen tekemisiään, Jeesus sanoo: ”Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin, kuin minä olen tehnyt teille”. (Joh.13:15)

Hän puhuu myös palvelemisen tärkeydestä silloin, kun kaksi hänen oppilastaan haluaa nousta muita arvokkaampaan asemaan, ja heidän äitinsä pyytää pojilleen paikkoja Jeesuksen viereltä taivaan valtakunnassa. Jeesus sanoo siihen: – Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. (Matt. 20:26)

Raamattu kehottaa kunnioittamaan toinen toistaan. Se kehottaa suorastaan kilpailemaan toisensa kunnioittamisessa. Kumpi ehtii tekemään enemmän hyviä asioita? Kumpi kiirehtii kannustamaan ja rohkaisemaan? Kumpi keksii jotain pientä ja mukavaa, jolla voisi ilahduttaa?

Tällainen toinen toisensa kunnioittaminen luo hyvän arjen – ja arkeahan elämä suurimmaksi osaksi on. Kun nykyään puhutaan paljon toisen ihmisen erilaisuuden hyväksymisestä, niin tämä positiivisuutta lisäävä asenne voisi alkaa kotoa – ihan siitä kaikkein läheisimmästä suhteesta.

Voisi antaa toiselle mahdollisuuden kasvaa ainutlaatuiseksi omaksi itsekseen ja antaa hänelle tilaa tähän kasvuun. Voisi pyrkiä näkemään toisen arvokkaana ja ainutlaatuisena lahjana kaikkine muhkuineen ja kummallisuuksineen. Voisi yrittää pitää yllä päivästä toiseen kotona kunnioituksen kilpailua.

Marja-Liisa Kuitunen

Padankoski