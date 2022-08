Katse meluvallin taakse – ajatuksia Roholasta

Mikä on in viiden vuoden päästä? Ovatko talot katollaan tulevaisuudessa? Innovoi, ole luova.

Yllä olevia sanoja Pälkäneen kunta käytti keväällä 2017 etsiessään hankintakilpailun avulla asuinrakentamisen käynnistävää ideaa tuoreelle Roholan kaava-alueelle. HILMAssa julkaistuun kilpailuun saapui ainoastaan kaksi kunnan ajatuksiin ja tarpeisiin sopimatonta ehdotusta, joten hallintojohtaja keskeytti hankinnan. Vastaavaa ideointia ei ainakaan julkisesti myöhemminkään käynnistetty, ja menneet vuodet on keskitytty kaava-alueen markkinointiin tarinoin ja tonttimyyntikampanjoin.

Elämme syksyä 2022 eikä rakennuksia vieläkään näy Roholassa. On ajatuksena hurja, elleivät Pälkäneen kunnan päättäjät ja viranhaltijat kykene nimeämään paalutuspakkoa painavampia syitä sille, että täkäläistä tonttikauppaa käydään kaikkialla muualla paitsi Kostianvirran kyläksi nimetyllä muuttovalmiilla lakeudella kuntakeskuksen kupeessa. Totuuden nimissä Roholan alue ei toistaiseksi sisällä niitä viihtyisyyden ja sympaattisuuden elementtejä, joista markkinointitarinoitsijat kirjoittavat.

Kun on lähdetty myymään maaseudun rauhaa läheltä palveluja, Roholan tapauksessa ei ole vaivauduttu jalkautumaan paikalle kuuntelemaan moottoriliikenteen ääntä, jota kantautuu likeisiltä valtaväyliltä. Vaikka tällainen äänimaisema on todellisuutta myös kotikulmillani lähellä rauniokirkkoa, minkäänlainen myyntivaltti katkeamaton melu ei rehellisesti pohtien ole. Roholassa äänipadoksi ei riitä matala kaistale läjitysmaata Lahdentien varressa, ja oikeaoppinen monesta suunnasta melun eliminoiva rakennelma tulisi arvatenkin liian kalliiksi.

Viihtyisyyden ja sympaattisuuden saavuttaminen rakentamisen avulla on hidas ja hintavakin prosessi. Rakentamaton laaja alue, jossa silmä ei tavoita kiintopisteitä, tarvitsee paljon toimenpiteitä herättääkseen kiinnostusta. Ellei kaavaa oikeasti toteuteta, marjapensaat ja vihervyöhykkeet jäävät kaavaselostuksen sanoiksi rakennuksista puhumattakaan. Lahdentien sillan alitse on piirretty kevyen liikenteen reitti Roholasta kyläkeskustaan, mutta onko siihenkään oikeasti budjetoitu rahaa?

Roholan kaava-alueessa ja markkinoinnissa itseäni häiritsevät eniten sen persoonattomuus ja myyntilupaukset, joita on hankala lunastaa edes rahalla. Keskeltä kaavapeltoa mistään suunnasta katsellen ei erota läheistä vesielementtiä, vaikka järviluontoa osataan mainostaa lintuperspektiivistä otetuissa myyntikuvissa. Muualta muuttava arvostaisi Roholan omaa venesatamaa, mutta yli kahdensadan asuintontin kaavakokonaisuuden kytkös Pälkäneveteen on käytännössä varattu pelkästään kahden kiinteistön nautittavaksi. Näin ollen Rohola ei sijainnistaan huolimatta erotu mitenkään tyypillisistä kuivan maan kaavapelloista, vaikka olisi pitänyt ymmärtää panostaa houkuttavan alueidentiteetin rakentamiseen muokkaamalla rantaviivaa yhteiseen käyttöön siltä vähäiseltä matkalta, jolle toimenpiteitä oli mahdollista osoittaa.

Tyhjyyttään ammottava Rohola on yhtäältä osoitus maailman muutoksesta. Mikäli työpaikkoja ei ole, perheasuntojen alueille ei voi olla vilkasta kysyntää. Keski-iän ylittänyt kuntapäättäjä, joka asuu tukevasti viime vuosituhannella rakennetussa talossaan, ei välttämättä hahmota, kuinka paljon rakennuslainsäädäntö on kiristynyt ja neliökustannukset kohonneet koko 2000-luvun. Koska maailmaa on yhä hankalampi ennustaa, harva uudisrakentaja voi ankkuroitua taloineen yhteen karttapisteeseen loppuelämäkseen. Jos Roholan rakentuminen on laskettu gryndaamisen ja tonttikaupan varaan, konsepti on varsin toiveikas. Väitän, että varakas maallemuuttaja vaatii tontiltaan niitä ominaisuuksia, joita on leivottu Nenäpään Veteraanipolulle. Keskiverto kodinetsijä todennäköisesti löytää haluamansa valmiista konsepteista ilman rakentamisen vaivaa ja kustannusta. Vähävarainen asunnon tarvitsija arvostaisi vuokrakotia, mutta heitä kunta ei varta vasten asukkaiksi etsi.

Osallistuin viisi vuotta sitten kollegani kanssa Roholan aluetta koskevaan innovaatiokumppanuuskilpailutukseen. Emme lähteneet hahmottelemaan katolleen pyöräytettyjä rakennuksia, vaan piirsimme nykyisen maavallin taakse nuorille temppupyöräradan ja aikuisille venesataman Kostianvirran ääreen. Lisäksi ehdotimme alueen kantavaksi teemaksi vihreitä energiamuotoja: aurinkovoimaa, painovoimaista ilmanvaihtoa ja wc-jätteen keräämistä talteen ja sen muokkaamista lannoitteeksi suoraan kaava-alueella marjaviljelyn tarpeisiin. Ideakilpailun ehdotuksista ei käyty palautekeskustelua, jollaista olisin kaivannut vaivanpalkaksi. Roholaan nyt kalliisti rakennettu jätevesiviemäröinti katsoo menneeseen ja tuottaa aikanaan pelkästään puhdistuskustannuksia.

Toivon, että mahdollisimman moni pälkäneläispäättäjä osallistuu Kostian Kahlaajien ja kunnan yöpymistempaukseen Roholassa 27.8. Toivon, että makkaranpaiston ohessa avataan silmät ja korvat ja asetutaan muuttohaluisen pään sisään pohtimaan rakentamisessa askarruttavia kysymyksiä vuonna 2022.

Salla Paakkunainen

arkkitehti, Pälkäne