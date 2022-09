Keskustan kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Työtä tehdään ja hankkeita viedään hartiavoimin eteenpäin jatkuvasti, vaikka kaupunkilaisille kaikki työ – esimerkiksi suunnittelu ja kilpailutusvaiheet – ei aina konkreettisena näykään.

– Muutos on jatkuvaa: maailma muuttuu koko ajan. Visiot eivät aina sellaisenaan toteudu, mutta silti niitä kannattaa ja pitää tehdä. Kaupunkikeskustan kehittäminen on projekti, josta voisi sanoa, ettei se lopu koskaan, Kangasalan kaupungin elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala toteaa.

Keskustan kehittämissuunnitelma valmistuu syyskuun aikana. Siihen on ideoitu kehittämistoimenpiteitä, joita voidaan tehdä esimerkiksi vuoden, 1–3 vuoden ja 3–5 vuoden sisällä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on keskustan elinvoiman lisääminen monipuolisuutta, saavutettavuutta ja houkuttelevuutta parantamalla.

– Osa hankkeista on pienempiä ja edullisempia, jotka voidaan toteuttaa nopeammin. Tällaisia jo toteutettuja ovat esimerkiksi torille pyöränhuoltopiste ja iloa tuovat kausivalot pimeään aikaan. Toisten, isompien hankkeiden toteuttamistahti taas on hitaampi. Näihin voidaan tarvita jopa kaavamuutos ja myös maailmalla tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa niihin monin eri tavoin, Malviala sanoo.

Tällä hetkellä keskustassa Kirkkojärventiellä ja Myllystenpohjantiellä on käynnissä saneerausurakka, minkä vuoksi keskustan liikennejärjestelyt ovat hetken aikaa poikkeavat. Samassa yhteydessä rakennetaan hulevesiverkoston runkolinjoja ja uusitaan vesihuoltoa. Käynnissä on myös kerrostalon, eli As Oy Kangasalan Torikulman rakentaminen torin laidalle. Kangasalan Lämmön kaasuputken siirto pysäköintitalon ja uimahallin edustalla saatiin jo tehtyä. Tampereentien alikulun rakentaminen on tarkoitus aloittaa lokakuun aikana.

– Keskustan tilanne näyttää erittäin hyvältä. Paljon on tapahtumassa, Kangasalan kehitysjohtaja Juuso Heinisuo tiivistää.

– Tulevaisuudessakin verkkokaupan nopea kehitys haastaa edelleen kivijalkaliikkeitä Suomessa. Miten tarjota kivijalkaliikkeessä jotakin, mihin verkkokauppa ei pysty, pohtii Heinisuo.

Timanttikorttelin rakentaminen alkaa purkutöillä

Alkuvuodesta käynnistyy timanttikorttelin, eli torin ja uimahallin väliin syntyvän korttelin rakentaminen. Rakentaminen alkaa vanhojen kiinteistöjen Myllypohjan ja Harjunsola 2:n purkamisella. Kiinteistöissä sijaitsi aiemmin muun muassa seurakunnan tilat ja R-Kioski. Timanttikortteli tulee sisältämään kaksi asuintornia, yhden virastotornin ja liiketiloja ensimmäisessä kerroksessa. Kokonaisuuden on tarkoitus valmistua keväällä 2025.

Timanttikorttelin virasto-osaan sijoittuu aikanaan Kangasalan kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden toimintoja. Urheilutiellä oleva kaupungin virastotalo II, jossa sijaitsee muun muassa tekninen keskus, on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja se tullaan purkamaan asuinrakentamisen tieltä, kun toiminnot on siirretty sieltä ensin timanttikortteliin.

– Uudisrakentaminen on tarkoitus aloittaa ensi kesänä, Malviala lisää.

K-Supermarketin laajennus kaavavaiheessa

K-Supermarketin laajennuksen suunnittelu on käynnistetty vuonna 2015 järjestetyn Uusi Kangasala -työpajan yhteydessä. Laajennuksen yhteyteen on suunnitteilla kaupan ja liiketilan lisäksi myös ravintolatiloja, ja samoin pysäköintialuetta on tarkoitus laajentaa. Ellintien alueen asemakaavamuutoksesta on valitettu, joten prosessi ei pääse etenemään alkuperäisessä aikataulussa, jonka mukaan rakennustyöt olisivat alkaneet ensi vuoden alussa.

– Se oli tietysti takaisku, mutta tämä on demokratiaa, Malviala toteaa.

Myös keskustaan suunniteltu kauppahallihanke on edelleen vireillä ja se etenee myöhemmin.

Torista kysellään kaupunkilaisilta

Kangasalan toria kehitetään lähitulevaisuudessa monipuoliseksi tapahtumien paikaksi, johon tullaan viihtymään ja oleilemaan. Alueen visiosuunnitelma on tehty. Visioon on kirjattu erittäin paljon ideoita, ja siitä edetään vielä tänä vuonna tarkempaan suunnitteluun.

– Tähän osallistetaan myös kaupunkilaisia, Malviala kertoo.

Torista on toiveissa tehdä houkutteleva ja vetovoimainen toiminnan paikka, jossa viihtyvät niin lapset, nuoret, aikuiset kuin eläkeläisetkin.

Tulossa erilaisia asuntoja

Sirkku Malviala painottaa, että kun keskustaan uudistusten myötä tulee lisää palveluja ja liiketilaa, tarvitaan myös lisää asukkaita. Tähän on vastattu suunnittelemalla keskustaan runsaasti lisää monipuolista asuntokantaa. Erityisesti perheasuntoja on tulossa alueelle paljon.

– Antintien uusi kerrostalo on jo valmis ja toinen kerrostalo torin viereen rakenteilla, timanttikortteliin tulee kaksi asuinkerrostaloa ja myös Harjunsola 1:een kaupungintalon viereen on kaavailtu uusien asuntojen ja liiketilojen rakentamista vanhojen rakennusten tilalle. Urheilutielle on puolestaan tulossa kaupunkipientaloja ja rivitaloja, Malviala luettelee.

Keskustan uudistamisella on oma nettisivu

Kangasalan keskustan uudistuksista ja käynnissä olevista hankkeista saa näppärästi tietoa internetistä osoitteesta kangasalakeskustauudistus.fi .

– Sivustolle on koottu aikajana siitä, mitä kaikkea on jo tehty, ja mitä keskustaan on suunnitteilla. Sivulta löytää myös kuvia ja tietoa käynnissä olevista hankkeista, Kangasalan kehitysjohtaja Juuso Heinisuo kertoo.

– Kannattaa käydä kurkkaamassa. Sivustolta näkee, kuinka valtavan paljon keskustassa on jo reilun kymmenen vuoden aikana tapahtunut, Kangasalan elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala lisää.