Huutijärvellä sijaitseva entinen ammattikoulun kiinteistö odottaa edelleen toteuttamiskelpoisia näkemyksiä tulevaisuudestaan. Sillä välin alue on valjastettu taiteelle.

Kangasala Street Art -nimellä kulkevaa kokonaisuutta on kehuttu Pirkanmaan suurimmaksi katutaidekohteeksi. Se on osa Operaatio Pirkanmaan toimintaa ja sitä on ollut toteuttamassa Sirkusrakkauspumpum. Taide on syntynyt ammattitaiteilijoiden ja työpajalaisten käsistä.

Lauantaina 17.9. kello 13–17 alueella pidetään syysmarkkinat ja päättäjäiset.

Maksuton katutaidepiha on auki joka päivä syyskuun loppuun asti.

Tätä on Kangasala Street Art: