Maailmamme on hyvin hektinen. Kaikki tieto on kaikkien saatavilla, kaiken pitää tapahtua heti eikä kohta, elämä on liian lyhyt odottamiseen. Yhteiskunta arvostaa tehokkuutta. Kuitenkin nykyään, ainakin itseni ikäisten keskuudessa, oman hyvinvoinnin ja onnellisuuden tavoittelu ovat lisääntyneet. Niitä arvostetaan hieman enemmän kuin tehokkuutta ja tuottavuutta. Suunta on positiivinen, mutta kuinka helposti onnellisuuden tavoittelemisesta tulee suorittamista?

Ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille lukee näin: ”Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta.” (1. Tess. 5:16-22)

Aika selkeät ohjeet: iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Saamme Jumalalta kaikki lahjamme, joten hänelle kuuluu myös kiitos kaikesta. Kiitollisuus vahvistaa sitä, että annamme elämämme kokonaan Jumalan käsiin.

Jeesus itse sanoo Matteuksen evankeliumissa: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne, ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.” (Matt. 11:28-29)

Jeesus antaa meille ohjeet siitä, miten sielumme löytää levon. Lepo, rauha, onni. Eivätkö nämä ole juuri niitä asioita, joita jokainen haluaa löytää? Mitä meidän pitää siis tehdä?

Poimitaan Jeesuksen sanoista, mitä hän käskee meidän tehdä löytääksemme levon ja rauhan. Ensimmäisenä Jeesus kutsuu meitä luokseen, hänen seuraansa. Sitten pitäisi ottaa hänen ikeensä kannettavaksi. Jeesus sanoo: Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Hän kutsuu meitä kulkemaan hänen osoittamaansa polkua ja vastaamaan hänen esittämäänsä kutsuun seurata häntä. Mitä tie ikinä tuo tullessaan, Jeesus itse kulkee meidän kanssamme ja auttaa kantamaan kuormaamme.

Ja viimeinen ohje: Katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Käännä katseesi Kristukseen. Meidän ei tarvitse hävetä tai tuntea syyllisyyttä. Jumala rakastaa meitä. Jeesuksen kanssa ei tarvitse suorittaa, riittää kun katsoo häneen ja ottaa vastaan armon ja rakkauden.

Näin teidän sielunne löytää levon.

Anu Kamppari

varhaiskasvatuksen ohjaaja

Kangasalan seurakunta