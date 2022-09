Yhteisötalon suunnittelu etenee – varauksia on jo tehty ja uusia otetaan vastaan myös Onkkaalassa

Pälkäneen kunnan yhteisötalohanke, joka on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta, on loppusuoralla. Hankkeen tavoitteena on luoda pienimuotoinen yhteisöllisen asumisen malli, senioritalomalli, jota voisi soveltaa erilaisissa asuinympäristöissä. Yhteisötaloa on suunniteltu Luopioisten Rajalantielle sekä Onkkaalan Pälkäneenkujalle. Molemmat tontit ovat keskeisellä paikalla palvelujen läheisyydessä.

Pälkäneen kunta käynnisti sekä Luopioisten että Onkkaalan tonttien kaavoituksen yhteisötaloa varten viime vuoden lopulla. Kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä kesän aikana ja lopullinen kaavaehdotus tulee kunnanhallituksen käsittelyyn lähiaikoina. Tavoitteena on saada uudet kaavat kunnanvaltuuston käsittelyyn vielä tämän syksyn aikana.

Yhteisötalon uudet kaavat ovat erittäin edistyksellisiä. Ne on laadittu kannustamaan yhteisöllisten, myös talon ympäristöä hyödyttävien hyvinvointipalvelujen syntymistä. Niinpä tällainen palvelurakentaminen ei rasita tonttien rakennusoikeutta, mikä antaa lisää mahdollisuuksia talojen toteutukseen.

Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys on julkaissut alustavat suunnitelmat yhteisötalosta. Talosta tulee kaksi- tai kolmikerroksinen puutalo, johon tulee noin 12 asuntoa, jotka ovat yksiöitä ja kaksioita. Asuintilojen ohessa on yhteiset juhla- ja olotilat, saunatilat sekä tilaa ulkoisille palveluille, kuten esimerkiksi hierojalle tai hiustenhoitajalle. Kulkemiseen liittyville apuvälineille tulee säilytys- ja huoltotilat talon sisäänkäynnin yhteyteen.

Yhteisötalot rakennetaan ryhmärakennuttamalla. Se on uusi kustannustehokas rakentamisen malli, jossa tulevat asukkaat perustavat asunto-osakeyhtiön, jonka lukuun rakentamishanke toteutetaan. Asunto-osakeyhtiö voi vaikuttaa yhteisten tilojen suunnitteluun ja asukas oman asuntonsa suunnitteluun. Varainsiirtoveroa ei makseta, koska kyseessä ei ole asuntokauppa. Myös muissa kustannuksissa on mahdollista säästää. Kun yhtiö kilpailuttaa rakennusurakoitsijat ja tilaa rakentamisen suoraan, se ei maksa urakasta välikäsille.

Luopioisten taloon on jo tullut sitovia varauksia. Onkkaalan yhteisötaloon on myös alettu ottamaan varauksia. Kun talokohtaisia varauksia on vähintään kahdeksan, eläkeläisyhdistyksen talotoimikunta käynnistää varsinaiseen rakentamiseen tähtäävät toimenpiteet.

Rakentaminen on tavoitteena käynnistää keväällä 2023. Tilanne on juuri nyt maailmanpoliittisen tilanteen takia haasteellinen. Toisaalta näköpiirissä on myös positiivia asioita. Ensi vuoteen mentäessä on nähtävissä rakentamiskapasiteetin vapautuminen kaupunkien isojen rakennuskohteiden valmistuessa. Aika tuo entistä ajankohtaisemmaksi myös erilaiset energiataloudelliset ratkaisut ja ns. vähähiilisen rakentamisen. Tämä tuo myös yhteisötalon kannalta hyödyllisiä ratkaisuja markkinoille.

Yhteisötalomalleihin ja rakennusprojektin toteutukseen voi tutustua verkko-osoitteessa www.sydäntalot.fi, minkä kautta voi myös ilmoittautua mukaan.

Yhteisötalojen rakentamisesta järjestetään seuraava infotilaisuus torstaina 6.10. kello 13–15 Nuijantalolla Pälkäneellä.