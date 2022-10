Kangasalan ja Tampereen rajalle rakentuvan uuden asuinalueen Lamminrahkan valmiit katuosuudet ja Lamminrahkan eritasoliittymä Lahdentiellä on avattu yleiselle liikenteelle. Eritasoliittymä ja valmiit katuosuudet ovat tähän asti olleet vain työmaaliikenteen käytössä.

Valmiita katuosuuksia ovat noin 1,3 kilometrinen Rissonkatu ja Mossin puistokadun alkuosasta noin 200 metriä. Muitakin katuja valmistuu vielä tämän vuoden aikana, mutta toistaiseksi muut kadut ovat vain työmaaliikenteen käytössä. Myös liikenteelle avatuilla katuosuuksilla liikkuu edelleen paljon työkoneita.

Lamminrahkan kadut rakennetaan urakoissa pääosin täysin valmiiksi kiveyksineen ja istutuksineen. Joiltain osin jalkakäytäviä on jouduttu jättämään murskeelle, jos esimerkiksi kaukolämpö rakennetaan jalkakäytävän alle jälkikäteen.

Alueella on voimassa 30 kilometrin tuntinopeusrajoitus ja koko alueen kattava pysäköintikielto eli pysäköinti on sallittu vain erikseen merkityillä pysäköintipaikoilla, joita on muun muassa Rissonkadun varrella. Rissonkadun liikenteelle avaamisen myötä Lamminrahkaan pääsee tutustumaan myös pyörällä; Kangasalta tullessa Hinkantien alikulun kautta ja Tampereelta tullessa Rissonkadun kautta. Mossin puistokadulla pyöräilijöille on yksisuuntaiset pyöräkaistat ja Rissonkadulla pyöräily tapahtuu ajoradalla. Myös viheralueiden puistokäytävien pohjia on valmistunut ja niitä pitkin pääsee kulkemaan, mutta reittien viimeistely tehdään vasta ensi vuonna.

