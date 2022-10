Marseillen kansainvälisten opiskelijoiden klubissa on tullut jo perinteeksi puhua rakkauden viidestä eri kielestä helmikuun ystävänpäivän yhteydessä, sillä aihe kiinnostaa paljon opiskelijoita. Illan esityksen teema perustuu Gary Chapmanin kirjaan ”The Five Love Languages”, jossa kirjoittaja esittää, että meissä jokaisessa on ‘rakkauden tankki’, joka voi olla täynnä, vuotava tai tyhjä. Hän vertaa ‘rakkauden tankkia’ auton moottorin öljysäiliöön: jos öljysäiliö on täynnä, autolla ajaminen on hyvää ja turvallista. Jos tankki on tyhjä tai vuotava se tekee ajamisen vaaralliseksi, sillä moottori vaurioituu ilman öljyä.

Yksinkertaisesti ‘rakkaussäiliö’ on paikka, johon tallennamme tunteita, jotka tulevat kokiessamme tulleemme rakastetuiksi meille erityisellä tavalla. Se tutkii viittä tapaa, joilla voimme tuntea olevamme hyväksyttyjä ja pidettyä, ja kuinka ne auttavat meitä täyttämään ‘rakkaussäiliötämme’.

Rakkauden viisi eri kieltä ovat seuraavat.

1.Sanat, jotka antavat meille arvoa voivat olla rohkaisun sanoja, tai sanoja, joista ymmärrämme tulleemme pidetyksi. Ne ovat nöyriä sanoja, jotka arvostavat sitä mitä me olemme tai teemme.

2. Hetket, jotka ovat hyviä ja tärkeitä voivat olla mitä tahansa hetkiä, jolloin koemme saavamme toisen ihmisen täyden huomion. Voimme tehdä jotakin yhdessä, mutta tekeminen ei ole niin tärkeää kuin mukava yhdessäolo tai keskustelu.

3. Lahjat, jotka viittaavat saamaamme huomioon tekevät meidät onnelliseksi. Lahjojen ei tarvitse olla kalliita, ne voivat olla metsän kukkia, tai itse tekemiämme esineitä. Tärkeintä on antaja ja hänen ajatuksensa meitä kohtaan.

4. Palvelukset, jotka auttavat meitä, saavat meidät tuntemaan itsemme tärkeiksi ja pidetyiksi.

5. Kosketus, joka kertoo hyväksymisestä, voi olla taputus olalle tai kädenpuristus kun tapaamme.

Miettiessämme onko ‘rakkauden tankkini’ täynnä tai tyhjä, voimme miettiä tapoja, joilla vanhempani tai muut aikuiset osoittivat minulle lapsuudessani rakkauttaan. Tunsinko heidän pitävän ja arvostavan minua? Miten itse osoitan muille pitäväni heistä?

Rakkauden viidessä eri kielessä on erilaisia ‘murteita’ kuten missä tahansa kielessä ja niin väärinymmärryksiäkin voi tapahtua, jos en puhu ‘samaa kieltä’ kuin toinen. Normaalisti meille 1–2 eri rakkauden kieltä on tutumpia ja omimpia.

Jumala puhuu kaikkia eri rakkauden kieliä meille kullekin sopivalla ja erityisellä tavalla, sillä Hän on rakkauden tankkimme varmin täydentäjä. Jumalan olemus, joka on rakkaus, kertoo meille selvästi, minkälainen Hän on suhteessa meihin. Mekin puhumme Jumalalle sillä rakkauden kielellä, joka on meille omin. Niille, joille arvostavat sanat ovat tärkeitä Jumala sanoo: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Niin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.”

Niille, joille lahjat osoittavat rakkautta Jumala sanoo: ”Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta.”

Niille, joille hyvät hetket kertovat rakkaudesta Jumala sanoo: ”Lähestykää Jumalaa niin Hän lähestyy teitä…”

Niille, joille palvelusten saaminen ja antaminen osoittaa rakkautta Jumala sanoo: ”Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli Pyhällä Hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet Paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan.”

Niille, joille kosketus on tärkeä, Jumala sanoo: ”Mikä on alusta alkaen ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselleet ja käsin koskettaneet, siitä me puhumme: elämän Sanasta.” Jeesus vastasi: ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen.”

Kaikille meille Jumala sanoo: ”Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.”

Seija Frears,

Pälkäneen seurakunnan nimikkolähetti