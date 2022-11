Jääkiekkoon johdattaneet rasitusmurtumat vihdoin selättänyt Topi Rönni ei stressaa, mutta liigakiekkoilun ja lukion yhdistäminen tuottaa päänvaivaa – ”Näyttämisen halu on kova”

Usein kuulee muistutettavan siitä, miten tärkeää urheilijalle on hoitaa opinnot kunnialla ajatellen urheilu-uran jälkeistä elämää. 18-vuotias Topi Rönni on huomannut, että käytännössä se ei olekaan aina ihan helppoa.

Liigatason jääkiekon ja lukion yhteensovittaminen – vaikka kyseessä on vieläpä urheilulukio – on ollut Tappara-pelaajalle murheenkryyni jo jonkin aikaa.

– Viime vuonna se oli vielä vaikeampaa kuin nyt, kun reissasin silloin A-junioreiden ja liigan välillä ja aikataulut vaihtelivat koko ajan. Lukujärjestystä ei oikein osannut tehdä millään, ja pääsin lopulta käymään tunneillakin tosi vähän, Rönni tunnustaa.

Poissaolojen kertyessä paljon opiskelussa jää oman aktiivisuuden varaan, eikä matematiikan ynnäily itsekseen iltasella ole ollut mitenkään poikkeuksellista. Rönni on huomannut, että koulun tuesta huolimatta kaikkea ei aina ole mahdollista saada paikattua.

– En ole stressaaja, kuten osa perheestäni, mutta kyllä se vähän painaa. Olen joutunut miettimään, pitäisikö jättää koulu sivummalle ja palata siihen sitten joskus.

Tavoitteena ainakin tällä hetkellä kuitenkin on, että nelivuotiseksi suunniteltu lukio viedään maaliin laaditun alkuperäissuunnitelman mukaan. Se merkitsisi ylioppilasjuhlia kevään 2024 päätteeksi.

Jääkiekossa nälkä on kasvanut syödessä. Nuorisomaajoukkueiden matkassa säännöllisesti alle 16-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin kulkenut ja Rönni on myös Suomen mestari viime keväältä. Tuolloin kaulaan pujotettiin myös pronssinen nuorten MM-mitali.

Rasitusmurtuma teki valinnan

Vuonna 2012 Topi Rönni hyppäsi korkeutta 123 senttimetriä. Hän oli silloin kahdeksanvuotias, mutta sijoittui tuloksellaan myös yhdeksänvuotiaiden sarjan kärkipaikalle. Omassa ikäluokassaan Rönni oli kolmen parhaan joukossa esimerkiksi kiekonheitossa, pituushypyssä ja 800 metrin juoksussa. 11-vuotiaana hän voitti Ratinassa pidetyissä piirinmestaruuskisoissa kaikki lajit, joihin osallistui.

– Ei sitä yleisurheilua juuri erikseen treenattu, vaan käytiin kisoissa ja katsottiin siellä miten menee. Olen aina nauttinut liikkumisesta ja kisaamisesta, ja meillä oli iso piha, jossa heitettiin kiekkoa ja keihästä ja pelattiin futista. Isän puoleltahan on tullut paljon, kun hän oli se, joka vei ensimmäistä kertaa kiekkokouluun Kangasalle, oli koripallokoulussa vetäjänä ja muuta, Rönni muistelee.

Monipuolinen liikuntaharrastuspohja tuki toinen toistaan, ja menestys kasvatti intoa. Yleisurheilu, jääkiekko ja jalkapallo olivat Rönnin tärkeiden lajien valikoimassa pisimpään.

– Koris oli iso juttu minulle ja koko meidän ikäluokalle. Sinne oli niin helppo mennäkin, kun se oli Pälkäneellä ja kaikki muut yleensä jossakin kauempana. Niin, ja oli jalkapallokin, sitä pelattiin myös aika tosissaan, se meinaa välillä ihan unohtua.

13-vuotiaana tultiin kuitenkin eräänlaiselle vedenjakajalle. Sääriin tuli rasitusmurtumia, ja nuorukainen sai hyppimis- ja juoksukiellon. Niihin aikoihin hän oli silti mukana jääkiekon Pohjola-leiriä vastaavalla ikäluokan huipuille suunnatulla leirityksellä koripallossa, ja tuon ratkaisun seuraukset kulkivat mukana pitkään. Rasitusmurtumat kiusasivat sen jälkeen kovasti, ja niin yleisurheilu kuin koripallokin oli pakko jättää sivuun.

– Vaivoja oli säännöllisen epäsäännöllisesti melkein 17-vuotiaaksi asti. Olin liian innokas enkä osannut olla aloillani joukkueen mukana. Sitten tehtiin täyspysäytys: vuoteen ei juostu ollenkaan, ja se antoi rasitusmurtumien vihdoin parantua kunnolla.

Luistelun liikeradat olivat jaloille kaikesta huolimatta suosiolliset, ja jääkiekko sai kaikeksi onneksi jatkua. Kuntopyörä tuli samalla pitkäksi aikaa hyvin tutuksi, kun juoksulenkit oli pakko jättää tekemättä.

Sinnikkyydestä heltisi ensimmäinen palkinto, kun Rönni pelasi itsensä nuorten jääkiekkomaajoukkueeseen ja Lausannessa alkuvuodesta 2020 pidettyihin nuorten olympialaisiin.

– Se oli aika uskomaton kokemus 15-vuotiaalle pojalle. Kaikki oli ihan viimeisen päälle: aivan uusi Lausannen halli, jossa kotijoukkueen pelatessa mylvi 11 000 katsojaa, ja peli Kanadaa vastaan… Sitä hienompaa ei ole ollut, vaikka U18-joukkueen mukana MM-pronssi ja uskomattoman hienosti järjestetyt kisat olivat kyllä myös ihan älyttömän upea juttu.

167 senttiä, NHL ja lukio

Rönnin korkeushyppyennätykseksi jäi 167 senttimetriä.

– Saisin kyllä taas pitkän tauon jälkeen hypätä ja tehdä muutenkin kaikkea normaalisti, mutta en varmaan pääsisi sitä korkeutta, hän hymähtää.

Korkeushyppykokeilujen sijaan Rönnin ajatukset urheilun puolella ovat viime aikoina liikkuneet siinä, milloin hän jälleen pääsisi pelaamaan jääkiekkoa; alla on niin loukkaantumista kuin sairasteluakin.

– Näyttämisen halu itsellekin on kova siinä, mikä on kunto ja pelaamisen taso nyt. Hyvin menneen viime kauden jälkeen tavoitteena tälle kaudelle on olla parempi kuin viime vuonna ja pelata enemmän.

Yksi kiekkoilullinen tavoite on saada pukea jälleen maajoukkuepaita päälle loppuvuodesta. Suomen alle 20-vuotiaiden nuorten maajoukkueleiritykset alkavat marraskuussa, ja MM-kisoja pelataan joulukuussa.

Nuori pälkäneläinen kuvailee itseään hetkessä eläjäksi, joka ei jaksa murehtia, mitä tapahtuu tai missä ollaan kahden vuoden kuluttua. NHL-varaustilaisuuden alla eri organisaatioiden edustajien toistelema kysymys ”Minkä ikäisenä ajattelet olevasi valmis pelaamaan NHL:ssä?” olikin hankala pähkinä vastattavaksi.

– En tainnut löytää siihen oikein hyvää vastausta.

Missä Topi Rönni sitten näkee itsensä kymmenen vuoden kuluttua, vuonna 2032?

– Mitäs silloin olenkaan, 28 vuotta? Toivoisin edelleen pelaavani jääkiekkoa, ja mikäs sen parempaa jos se olisi siellä tarunhohtoisessa NHL:ssä. Toivottavasti myös lukion käyneenä.