Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma on toimintasuunnitelma, joka ohjaa viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoa ja rakentamista sekä viherpalvelujen tuottamista vuosina 2023–2032. Viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman raporttiluonnos on nyt laadintavaiheessa. Kaupungin tavoitteena on saada joulukuussa luonnos nähtäville ja päätöksentekoon alkuvuodesta 2023.

Viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman asukaskysely oli avoinna 8.6–14.8., 321 vastaajaa palautti kyselyn. Kyselyssä kyseltiin ulkoilu-, retkeily- ja hiihtoreiteistä, urheilu- ja pallokentistä, leikkipaikoista, uima- ja venerannoista, muista ulkoharrastuspaikoista ja puistoista ja viheralueista.

Kyselyssä esiin nousseita asioita:

Toive ajantasaisen latutiedon esittämisestä sovelluksessa tai nettikartalla, kuten Tampereella.

Sahalahti ja Ruutana korostuivat alueina, jonne kaivataan enemmän ja laadukkaampia ulkoliikuntapalveluita.

Ulkoilureittien opastuksen ja viitoituksen parantaminen, erityisesti Kirkkoharjulla ja Kirkkojärven ympäristössä.

Pallokentistä toivotaan laadukkaampia (tekonurmi) ja toiminnoiltaan monipuolisempia.

Jotkin leikkipaikkojen uudistukset eivät ole miellyttäneet käyttäjiä, vanhoja välineitä toivotaan takaisin. Leikkipaikoille ja leikkipihoille kaivataan monipuolisempia välineitä ja varjostavaa kasvillisuutta/rakenteita. Leikkipaikkaverkostossa on katvealueita.

Useat uima- ja venerannat ovat asukkaiden mukaan huonossa kunnossa. Rannoille kaivataan ruoppausta, kasvillisuuden harventamista, rakenteiden uusimista ja yleistä kunnossapidon parantamista. Sahalahdelle toivotaan uutta uimarantaa.

Kaupunkiin toivotaan lisää ulkokuntosaleja monille eri alueille ja niihin laadukkaampia välineitä säädettävillä painoilla.

Frisbeegolfrataa toivotaan erityisesti Ruutanaan ja Sahalahdelle.

Skeittipaikkaa toivotaan erityisesti Ruutanaan, Sahalahdelle ja Pikkolaan.

Koirapuistoa toivotaan keskustan tuntumaan.

Hevosille toivotaan uittopaikkaa kävelyetäisyydelle ratsastustalleista.