Kangasala nostaa kaupunginosat valokeilaan

Kangasalan kaupunki avaa loppuvuodesta verkkosivuston, joka keskittyy yksinomaan kaupunginosiin. Mukaan sivuston rakentamiseen halutaan myös parhaita mahdollisia paikallisia asiantuntijoita eli asukkaita.

– Sivuille haetaan eri kaupunginosista julkaistavia valokuvia ja tarinoita, joista parhaat kaupungin muodostama raati lisäksi palkitsee, kertoo Kangasalan kehitysjohtaja Juuso Heinisuo.

Kaupunginosasivuston toivotaan tarjoavan esimerkiksi tilastotietoa asukkaille aiempaa räätälöidymmin – asuinalueittain: mitä löytyy esimerkiksi juuri Asemalta, mitä puolestaan on meneillään Suoramalla.

– Paikallisuus, eli juuri se oma lähialue tapahtumineen, kiinnostaa ihmisiä. Sivustolla pystytään tarjoamaan tietoa paitsi nykyisille asukkaille myös esimerkiksi muuttoa jollekin tietylle alueelle miettivälle, kehitysjohtaja Heinisuo taustoittaa.

Uudelta sivustolta löytyy vajaat 30 kaupungin määrittelemää kaupunginosaa myös kartalle sijoitettuna.

Jokaisesta niistä kerätään marras-joulukuussa kaupunkilaisilta sekä tekstillisiä tarinoita että valokuvia sivustolla julkaistavaksi. Lisäksi jokaisesta kaupunginosasta koostetaan infopläjäys, jossa avataan alueen väestökehitystä – väestön jakautumista eri ikäluokkiin, asumismuotoja ja asukkaiden keskimääräistä ikää. Tiedot tulevat Tilastokeskuksen eri tietolähteistä.

Lisäksi jokaisen kaupunginosan kohdalla käydään läpi vireillä olevia kaavahankkeita, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia sekä tiettyjen palveluiden saavutettavuutta autolla minuuteissa mitattuna.

Heinisuo muistuttaa, että kyseessä on vasta sivujen rakentumisen ensimmäinen vaihe. Palvelu jalostuu varmasti ajan myötä.

– Esimerkiksi tarinoiden merkkimäärän yläraja on nyt 1500 merkkiä, joka ei ole mikään superpitkä. Pidempiä tekstejä voi ja kannattaa kirjoittaa, mutta ne on hyvä lähettää meille sähköpostilla. Jatkossa, kun sivusto kehittyy, voidaan kenties julkaista myös näitä pidempiäkin tekstejä. Hyviä ideoita otetaan kehitystyöhön vastaan muutenkin.

Ajatus kaupunginosasivustosta lähti muhimaan monen sattuman summana. Viimeistään törmääminen hieman samankaltaiseen verkkopalveluun sai projektin käynnistymään toden teolla.

Heinisuo toivoo, että kaupunginosasivuston myötä ihmisille tulevat erityispiirteineen tutummiksi myös muut kuin se itselle läheisin kaupunginosa.

– Tästä voi syntyä toki myös jonkinlaista kaupunginosien välistä leikkimielistä kilpailua, Heinisuo aprikoi.

Mitä kaikkea kaunista siis omalta asuinalueeltasi löytyykään? Miksi juuri sinun asuinalueesi on paras paikka asua?

Kilpailuun voi osallistua linkin https://q.surveypal.com/kangasalan_tarina_ja_valokuvakilpailu kautta. Linkki löytyy myös Kangasalan kaupungin nettisivuilta. Osallistumisohjeet löydät myös tästä julkaisusta.

Yhteisöllisyyttä rakentamassa

Kunnista tuntuu olevan mahdotonta puhua ilman mainintaa hyvinvointialueeseen liittyvästä uudistuksesta ja sen vaikutuksista kuntien toimintaan. Näin se kuitenkin on: kunnat ovat pian uuden edessä, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen poistuu niiden harteilta.

– Kunnat varmasti tässä tilanteessa etsivät yhä enemmän yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvattamista, sanoo Kangasalan kehitysjohtaja Juuso Heinisuo.

Eri asuinalueita esiin nostava valokuva- ja tarinakilpailu on yksi uusista keinoista yhteisöllisyyden ja osallisuuden kasvattamiseen – siinä missä hiljan lanseerattu kaupunginjohtajapelikin. Kokonaistavoitteena on, että ihmiset saataisiin tuntemaan itsensä merkityksellisenä osana kokonaisuutta ja he juurtuisivat paikkakunnalle niin hyvin, etteivät helposti muuttaisi pois vihreämmän ruohon perässä.

– Tai ainakin olisivat valmiita palaamaan vielä jossakin vaiheessa takaisin.

Näin osallistut tarina- ja valokuvakilpailuun!

KILPAILUN TEEMA

Kilpailun teemana on ’Kangasala asunpaikkana’. Toivomme valokuvaajien ja tarinankertojien kertovan asuinalueiden parhaita puolia.

KIRJOITTAMISEN TUEKSI POHDITTAVIA KYSYMYKSIÄ

Mistä hyvä asuinympäristö muodostuu ja miksi juuri Sinun asuinalueesi on paras paikka asua? Millaiset ulkoilu- vapaa-ajanviettomahdollisuudet alueellasi on?

SÄÄNNÖT

Jätä valokuvasi tai tarinasi tai molemmat yllä olevien linkkien kautta viimeistään 15.12.2022 mennessä. Osallistua voit enintään kahdella (2) valokuvalla ja yhdellä (1) tarinalla. Valokuvissa ei saa näkyä tunnistettavia ihmisiä. Tarinan maksimimerkkimäärä pituus on 1500 merkkiä. Parhaat valokuvat ja tarinat julkaistaan Kangasalan kaupungin kaupunginosaesittely-sivustolla. Valokuvien tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla. Jättämällä valokuvan vakuutat, että sinulla on oikeus käyttämääsi kuvamateriaaliin ja sen levittämiseen. Kangasalan kaupungilla on oikeus rajata kuvia verkkopalveluun sopivaksi. Kangasalan kaupungilla on oikeus muokata tarinaan palveluun sopivaksi. Kilpailuun osallistumalla annat oikeudet kilpailun järjestäjälle (Kangasalan kaupunki) käyttää kilpailuun osallistuneita valokuvia omassa verkkopalvelussaan (kaupunginosaesittely-sivustolla).

PALKINNOT

Kilpailun raati valitsee kolme parasta tarinaa ja valokuvaa palkinnoin. Lisäksi kilpailun raati voi valita muita valokuvia ja tarinoita kaupunginosien esittelysivustolle. Voittajiin olemme yhteydessä sähköpostitse.

RAATI