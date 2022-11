Vuoden pälkäneläinen -tunnustus myönnettiin ensimmäistä kertaa yhdistykselle – aktiivinen ja tehokas leijonalauma puskee hartiavoimin töitä Pälkäneen elinvoiman puolesta

Aktiivinen ja tehokas Pälkäneen elinvoiman puolustaja. Toimiva ja hyvä yhteistyö monen tahon kanssa. Muun muassa näillä kriteereillä valittiin Vuoden pälkäneläinen vuosimallia 2022, joka on Lions Club Pälkäne.

Titteli myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa yhdistykselle: aiemmat palkinnot ovat menneet yksittäisille henkilöille. Valinnan Vuoden pälkäneläisestä teki viime vuosilta tuttuun tapaan Pälkäneen Yrittäjien hallitus.

– Kyllähän tällainen palkinto oikein mukavalta tuntuu, LC Pälkäneen tämänhetkinen presidentti Timo Heikkilä toteaa.

– Mieltä lämmittää erityisesti se, että tekemämme työ on huomattu, jatkaa LC Pälkäneen jäsen Matti Aaltonen muun leijonalauman nyökkäillessä Aaltosen sanoille.

Leijonien parin viime vuoden suurponnistus on ollut Pälkäne-portaiden rakentaminen. Edelliskauden presidentti Otto Norokorpi otti porrasprojektin vetovastuun leijonien puolelta ja koordinoi kunnan kanssa isoa hanketta. Käytännön toteutuksessa oli laajasti LC Pälkäneen jäsenistöä mukana.

Näyttävät, Aapiskukolta Syrjänharjuun kurottavat kuntoportaat ovat myös yksi suuri syy siihen, miksi Vuoden pälkäneläinen on tänä vuonna juuri LC Pälkäne.

– Koimme, että viimeistään Pälkäne-portaiden myötä on aika palkita henkilöitä, jotka ovat vuosien mittaan tehneet työtä Pälkäneen elinvoiman ja pälkäneläisten hyväksi. Oli vaikeaa valita yksittäisiä henkilöitä palkittavaksi, koska toiminnassa on mukana niin iso joukko aktiiveja. Päätimme siis palkita koko yhdistyksen, Pälkäneen Yrittäjien puheenjohtaja Lumia Huhdanpää-Jais sanoo.

Päähuomio kotiseudun asioissa

Pälkäneen Lions-klubi perustettiin vuonna 1955 viidentoista perustajajäsenen voimin. Se on alusta asti keskittynyt erityisesti oman kotiseutunsa kehittämiseen.

Rauno Koskisen kirjoittamasta julkaisusta Lions-toimintaa Pälkäneellä 60 vuotta 1955–2015 selviääkin, että LC Pälkäne on ollut mukana aloittamassa ja kehittämässä monia näkyviä ja tärkeitä pälkäneläishankkeita, kuten Pälkäneen yhteiskoulua, Onkkaalan katuvalaistusta, Kostiakodin ja siunauskappelin rakentamista sekä Vanhankirkon kunnossapitoa. 2010–luvulla leijonat olivat rakentamassa Ratasaareen uutta laavua vanhan, tulipalossa tuhoutuneen tilalle, Karhunmaan frisbeegolfrataa ja huolehtimassa Vanhankirkon asehuoneen kattamisesta. Laitikkalan ryhmiksen aidan uusimisessa leijonat olivat mukana, ja yhdistys on lahjoittanut sydäniskureita Aapiskukkoon ja Kostia-areenalle.

Klubi tekee myös monenlaista hyväntekeväisyyttä sekä lapsi- ja nuorisotyötä.

– Näin joulun alla viemme perinteisesti joulukuuset Kostiakodille ja Kanervaan ja lahjoitamme ruokalahjakortteja niitä tarvitseville. Järjestämme Joulutoria joulukuussa ja Nappulahiihdot helmikuussa. Lahjoitamme kouluille stipendejä, joihin keräämme varoja muun muassa myymällä valmistamaamme Äijäsinappia, Timo Heikkilä listaa.

LC Pälkäneen jäsenmäärä on pitkään pyörinyt noin 30 tienoilla. Tällä hetkellä jäseniä on 37, mikä on tiettävästi suurin määrä koskaan.

– Toiminnassa on mukana mukava määrä 30–40-vuotiaita, mikä on hieno juttu, leijonien jäsen Olli Pöllänen lisää.

Vaikka klubin toiminta keskittyy pitkälti Pälkäneelle, tekee se toki myös kansainvälistä työtä Lions-yhdistyksien olennaisen toimintaperiaatteen mukaisesti. Esimerkiksi tänä vuonna LC Pälkäne on ollut lahjoittamassa aggregaattia Ukrainaan.

Suomen Lions-liitto on järjestänyt valtakunnallisia Punainen Sulka -keräyksiä, joissa LC Pälkäne on ollut menestyksekkäästi mukana.

Jäseniä monelta eri alalta

LC Pälkäne on pysynyt miesten klubina. Sen rinnalla järjestettiin pitkään erillistä ladytoimintaa, joka olikin hyvin aktiivista 1980-luvulla. Nuorilla puolestaan oli 1990-luvun jälkipuoliskolla oma osastonsa, kun Pälkäneellä toimi 14–28 -vuotiaiden Leo-klubi.

Leijonalauma uskoo, että kaikkien kiinnostuneiden on helppo tulla mukaan klubin toimintaan.

– Suuri vahvuutemme on se, että klubissa on ihmisiä eri taustoista ja eri aloilta: mukana on yhtä lailla insinöörejä kuin humanistejakin, Otto Norokorpi toteaa.

– Jokaisella meistä on omat vahvuutensa ja osaamisalueensa. Kun lyömme päämme yhteen ja alamme suunnitella, ideoida ja toteuttaa jotakin, osaamista löytyy monelta eri alalta. Uskoakseni juuri tämä tekee meistä niin hyvän tiimin, Timo Heikkilä lisää.