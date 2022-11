Sunnuntaina oli seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä. Kangasalankin seurakuntaan valittiin uudet luottamushenkilöt päättämään asioista. Samana päivänä kirkoissa pysähdyttiin viimeisen tuomion eteen ja Kristuksen kuninkuuden äärelle. Kuka voi pelastua ja kuka ei?

Pelastusta on siellä, missä kärsimys vähenee. Pelastus kutsuu näkemään haavat ympärillämme – sen, missä on pahaa oloa, kyyneleitä, kipua, laiminlyödyksi tulleita, ohitettuja, lyötyjä. Pelastus on jo täällä. Kun kaatunut nostetaan, yksinäinen tulee nähdyksi ja ihminen hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on, iskeytyy pelastus aikaamme. Me voimme murtaa muureja ja ruokkia nälkäisiä.

Tuomiosunnuntain evankeliumissa kuninkaan oikealla puolella olevia, eli pelastuvia, kuvataan vanhurskaina. Uusimmassa Uuden testamentin käännöksessä heitä kuvataan tässä kohtaa oikeamielisiksi. Oikeamielisyyttä ja oikeudenmukaisuutta rukoilen jokaiselle kristitylle, mutta nyt erityisesti teille, jotka tulitte valituiksi seurakunnan päättäjiksi. Olkaa oikeamielisiä, oikeudenmukaisia ja pyrkikää te omalla paikallanne olemaan pelastuksen tuojia eli kärsimyksen vähentäjiä. Olkaa luotettavia ja rohkeita. Rukoilkaa viisautta ja rukoilkaa Kangasalan seurakunnan puolesta.

Heidi Pitkänen

seurakuntapastori