Lasten kaltaisten on taivasten valtakunta

Tänään on viattomien lasten päivä.

Tänään muistelemme Herodeksen alullepaneman lastenmurhan uhreja. Päivän tekstit kertovat myös Jeesus-lapsen ja hänen perheensä paosta Egyptiin.

Viattomien lasten päivä on karu muistutus siitä, millaiseen maailmaan Jeesus syntyi. Juuri äsken olemme kuunnelleet Luukkaan jouluevankeliumia. Olemme kuulleet, kuinka enkelit julistivat rauhan sanomaa: ”Maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa”. Tänään Matteuksen evankeliumi avaa eteemme toisenlaisen todellisuuden. Jeesus syntyi ihmiseksi ihmisten maailmaan. Siihen maailmaan kuului ja kuuluu myös pahuus ja kärsimys.

Viattomien lasten päivä johtaa ajatukset tähän hetkeen – meidän aikamme viattomien lasten kärsimyksiin. Lastenmurhat, sodat, väkivalta, nälkä, pakolaisuus ja monenlainen muu käsittämätön pahuus ovat täyttä totta tämän lasten päivän elämässä. Ne ovat seurausta ihmisten sairaasta itsekkyydestä.

Viattomien lasten päivä on entisaikojen neljäs joulupäivä. Jouluna Jumala syntyi ihmiseksi sovittaakseen ihmiskunnan synnit. Enkelien sanoma on sittenkin totta: Jumalan valtakunta voittaa. Se on rauhan ja oikeudenmukaisuuden valtakunta. Se on luvattu lapsille ja lapsenmielisille.