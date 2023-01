Hartauskirjoitus: Siunattu nimi

Vuodenvaihteessa vietetään monenlaisia juhlia. On alkanut uusi vuosi, joka toivottavasti on edellisiä parempi. Kulkutaudin, Ukrainan sodan ja kalliiden aikojen keskellä kaipaamme käännettä parempaan. Uutta vuotta on siis ihan paikallaan juhlia, etenkin odotuksella.

Harva tietää, että ennen kuin kalenterivuosi alkoi vaihtumaan niillä paikkein kuin se nykyään vaihtuu, se oli jo kirkollinen juhlapäivä. Ensimmäinen päivä tammikuuta on joulupäivän oktaavi, kahdeksas päivä, viikon kuluttua joulupäivästä vietettävä juhla. Se on omistettu Jeesus-vauvan temppeliin tuomiselle, hänen ympärileikkaamiselleen ja nimen antamiselle. Siten uudenvuoden päivä liittyy kiinteästi joulunpyhiin ja on myös yksi etappi matkalla kohti loppiaista. Yhdessä loppiaisen kanssa se on osa kirkollisia juhlapäiviä, jotka on omistettu Jeesus-lapsen muistamiselle.

Joulun juhlapäivät eivät kuitenkaan ole vain menneeseen katsovaa muistamista tai jonkinlainen nostalgiaharhautus vaikean arjen keskellä. Joulun profetioihin sisältyy vahva lupaus käänteestä parempaan. Maailmaan, jota synkentävät kulkutaudit ja sodat ja jossa julmat yksinvaltiaat hallitsevat syntyy rauhanruhtinas, Herra ja Vapahtaja. Hänen nimensä Jeesus merkitsee kirjaimellisesti ”Herra on apu, Herra pelastaa”. Tämä lapsi on koko maailmalle luvattu pelastaja. Hän on pimeydessä loistava valo, jonka luokse viisaat itämaan pakanatietäjät saapuvat lahjoineen ja tunnistavat heikossa, köyhän perheen pienokaisessa suuren ruhtinaan.

Keskellä epävarmoja ja vaikeita aikoja samat lupaukset pätevät edelleen. Jeesus on apu ja pelastaja myös meille. Vaikka kulkutaudit riehuvat ja julmat tyrannit käyvät taas laittomia sotiaan, meille on syntynyt auttaja, rauhanruhtinas. Hänen siunattuun nimeensä turvaten on hyvä aloittaa uusi vuosi 2023.

Iloa ja valoa uuteen vuoteesi sinulle toivottaa Kangasalan seurakunnan papeista,

Heikki Repo