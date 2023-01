Milloin lainanottaminen kannattaa? Tässä 5 tilannetta, jolloin se on järkevää

Lainanottoa ei koskaan kannata harkita ensimmäisenä talouden tasapainottamisen keinona. On kuitenkin useita tilanteita, jolloin se on ainoa ja jopa viisas ratkaisu.

Vain harkinnan kautta

Usein ajatellaan, että lainanottaja on vastuuton ja kykenemätön taloudenpitäjä. Lainan tarpeeseen voi kuitenkin olla monia syitä. Voit esimerkiksi haluta kohottaa kuukausitulojasi uudella sivubisneksellä, etkä ole vielä niin pitkällä, että voisit tehdä hankintoja yrityksen nimiin. Oli haaveissasi sitten somekuvauksia helpottava digijärkkäri tai musan tuottamiseen soveltuvat ammattitason kuulokkeet, lainalla laitteisiin sijoittaminen voi olla pidemmällä tähtäimellä erittäin tuottoisa ratkaisu.

Toisaalta moni meistä kohtaa äkillisiä sairastumisia tai onnettomuuksia. Saatat esimerkiksi katkaista etuhampaasi ja haluat piilottaa kosmeettisen vamman viipymättä, mutta rahasi ei yksityisen hammaslääkärin pakeille riitä. Voi myös käydä niin, että lemmikkisi sairastuu äkillisesti. Tällöin voi olla aivan perusteltua rahoittaa hoidot lainalla. Oli syy mikä tahansa, kukaan ulkopuolinen ei ole parempi arvioimaan, onko laina tarpeellinen vai ei, sinä itse tiedät.

Ei selittelyjä tai vakuuttelua

Pikalainaa voi saada ilman erillisiä perusteluita tai aiempaa pankkihistoriaa. Esimerkiksi hakiessasi kulutusluottoa omalta pankiltasi joudut usein kertomaan, minkä vuoksi lainaa haet. Usein pankki tarkistaa myös pankkihistoriasi. Tällä he saavat osviittaa siitä, millainen rahanhoitaja olet ollut tähän saakka. Pikalainahakemukseen et joudu kertomaan rahojen käyttökohdetta, tai millainen rahanhoitaja olet, riittää kun luottotiedot ovat puhtaat eli rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä ei saa löytyä tiedoistasi.

Yhdistelylainalla vältät lainanmaksun sudenkuopat ja säästät

Tilanteessa, jossa henkilölle on kertynyt useampia lainoja, yhdistelylainan ottaminen on suositeltava vaihtoehto. Yhdistelylainan ehdoton etu on, että voit yhdistellä sen alle useampia erimuotoisia lainoja ja luottoja. Osamaksuilla tehdyt hankinnat, pankin luotot ja kaikki vakuudettomat lainat kuuluvat yhdistelylainan piiriin. Yhdistelylainalla maksat vain yhden lainan kuluja ja korkoa, joten on luonnollista, että se tulee edullisemmaksi kuin usean päällekkäisen lainan maksut erikseen. Yhtä lainaa maksamalla helpotat taloudenpitoa myös käytännössä, kun et joudu muistamaan useampia eräpäiviä ja suorittamaan maksuja useaan eri otteeseen kuukauden aikana.

Lainaa äkilliseen tarpeeseen

Pikalaina on nimensä mukaisesti nopeasti saatavaa lainaa. Laina on vakuudeton, jolloin pankin ei erikseen tarvitse alkaa arvioimaan omaisuutesi arvoa tai käymään läpi muita takuuehtoja, joita vakuudelliset lainat edellyttävät. Toisaalta, jos kohdallesi osuu jokin todella akuutti tilanne, eikä tililtäsi löydy katetta tarpeeksi, voi olla haastava alkaa käymään mahdollisia henkilölainaajia läpi lähipiiristä. Voi myös olla, että sellaisia ei edes löydy tai et halua ketään vaivata omilla talousasioillasi. Tällöin lainan ottaminen netin rahalaitoksilta ja pankeilta voi olla ainoa mahdollinen vaihtoehto.

Pikalaina vs. luottokortin luotto

Suurin osa kuluttajista omistaa luottokortin. Vaikka moni ei sitä heti ajattele, pikalaina on verrattavissa kortilla nostettavaan luottoon. Molemmat ovat vakuudetonta lainaa ja pidemmällä maksuvälillä molemmista maksetaan korkoa. Usein luottokortin maksuerään lisätään tilinhoitomaksu, mutta lainanmyöntäjästä riippuen pikalainaa on mahdollista saada ilman tilinhoitokuluja.

Pikalainan etu on myös se, että kerran lainan saatuasi et joudu maksamaan ylimääräisiä kertaveloituksia rahaa käyttäessäsi. Luottokortin kanssa on hieman toisin. Yleensä siirtäessäsi rahaa luotolta pankkitilille joudut maksamaan pankille palvelumaksun. Myös suorat käteisnostot luotolta on usein miten erikseen veloitettavia.

Kilpailuttamalla järkeistät lainanoton

Mikään ei ole riskimpää kuin tarttua ensimmäiseen vastaan tulleeseen tarjoukseen. Jos ajattelet auton ostoa, niin tuskin tartut ensimmäiseen Toyotaan, jota Juha autokaupassa esittelee. Ainakaan ilman, että tutustut muihin vaihtoehtoihin. Sama pätee myös lainanotossa. Oikeastaan koko lainaa ei ole viisasta harkita, ennen kuin kilpailutat lainantarjoajat.

