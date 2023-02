Kirsi Kiviniemen rottweilerista ei pitänyt tulla näyttely- tai harrastuskoiraa – Kaksikon tie vei kuitenkin MM-kisoihin Ranskaan

Olen juuri kaartanut puisen omakotitalon pihaan, kun massiivinen urosrottweiler juoksee luokseni ryhtyen innokkaasti tutkimaan minua ja kameralaukkuani. Häntä vispaa puolelta toiselle, ja hymykin vilahtaa – sitä monet alkuun säikähtävät, koiran omistaja Kirsi Kiviniemi myöhemmin kertoo. Vastassa olevan lempeän ja energisen ilopillerin ei uskoisi olevan jo kahdeksanvuotias seniori.

Siirrymme sisälle, ja kohtaan siellä lisää rottweilereita – keittiön kalenterissa ja pienissä rottweiler-patsaissa keittiön nurkassa, sekä koirista otetuissa valokuvissa, jotka koristavat Kiviniemen seiniä.

Yksi seinä on pyhitetty koiranäyttelyruusukkeille, joita on lukuisia. Kiviniemi kertoo, että Tikin, eli Papittaren Theoden kanssa on kierretty näyttelyitä muun muassa Baltiassa ja Venäjällä, ja koira onkin Suomen, Viron, Latvian ja Venäjän muotovalio.

Kiviniemen rakkaus rottweilereita kohtaan syntyi jo teini-iässä.

– Silloin näin, kun joku talutti rottweileria. Sillä hetkellä päätin, että kun muutan omilleni, hankin tuollaisen. Halusin ison ja näyttävän palveluskoiran, pälkäneläinen Kiviniemi kuvailee.

Silloin Kiviniemi ei vielä osannut aavistaa, että koiraharrastus veisi hänet Ranskaan asti.

Tiki on ”kaikki kaikessa”

Tiki tuli Kiviniemelle luopumisen surun keskelle sattuneen onnellisen käänteen kautta.

– Kun edellinen koirani kuoli, tiesin, etten voi elää ilman koiraa. Katsoin, missä olisi hyviä yhdistelmiä, ja Kangasalta Papittaren kennelistä löytyi sopiva.

Pennut syntyivät parin viikon kuluttua Kiviniemen otettua yhteyttä kenneliin, josta soitettiin, että kahdesta urospennusta toinen olisi Kiviniemelle.

– Itku siinä pääsi. Samana päivänä olin hakemassa juuri edellisen koirani, Vinskin, uurnaa, Kiviniemi muistelee.

Nykyisin kaksin Tikin kanssa asuva Kiviniemi kuvailee Tikin olevan hänelle “kaikki kaikessa”.

– Se on sellainen mamman muru, Kiviniemi hymyilee.

IFH-jälki innosti

Alun perin Kiviniemi ei suunnitellut Tikistä näyttelykoiraa tai harrastuskoiraa. Kasvattaja kuitenkin kysyi, voisiko kaksikko käydä koiranäyttelyissä, ja Kiviniemi vastasi myöntävästi. Myöhemmin Kiviniemi innostui IFH-jäljestä, eli erikoisjälkikokeesta, jossa koiran suoritus arvostellaan koko jäljestämisen ajan.

– Kokeessa ei ole tottelevaisuusosiota ollenkaan, vaan koiran tottelevaisuus mitataan pellolla, Kiviniemi kertoo.

Kaksikko on pärjännyt kisoissa hyvin, josta kertoo muun muassa rottweilereiden rotumestaruus vuoden 2021 lokakuussa. Vuotta myöhemmin kilpailumenestys vei Kiviniemen ja Tikin Ranskaan asti, jossa kilpailtiin rottweilereiden IFH-jäljen MM-kisat. Lopputuloksena oli seitsemäs sija, johon Kiviniemi kertoo olevansa tyytyväinen.

– Saatiin se tulos, mitä lähdettiin hakemaan. En pidä itseäni aktiiviharrastajana, tämä vain vähän lähti lapasesta, Kiviniemi naurahtaa.

IFH-jälki on Suomessa suhteellisen uusi laji. Lajin harrastaminen vaatii harjoituspaikoiksi peltoja. Ongelmana saattaa olla luvan saaminen pellon käyttöön, mutta Kiviniemellä on ollut lupien suhteen hyvä tuuri.

– Täällä maanomistajat ovat olleet ihania, ja olen saanut lupia todella hyvin, Kiviniemi sanoo ja huomauttaa, että peltojen käytön luvat ovat aina henkilökohtaisia.

Myös koepaikkojen saatavuus sekä sääolosuhteet haastavat usein IFH-jäljen harrastajia.

– Yleinen letkautus on, että lajin helppous viehättää. Tämä on niin vaikea laji, ettei sitä tiedosta, ennen kuin kokeilee itse.

Parasta Kiviniemen mielestä on kuitenkin yhteinen kiva tekeminen koiran kanssa.

– Nautimme molemmat tästä. Tiki on aina kympillä mukana ja valmis kaikkeen. Se on todella ihana harrastuskaveri, Kiviniemi summaa.