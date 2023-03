Ajat muuttuvat – ”Kännyköistä ei 1975 kai ollut mitään tietoa, olisikohan joskus 1980-luvun lopulla eka kerran nähnyt tuollaisen ihmeen?”

Mummo hävitteli taas turhia papereita, etteivät sitten aikanaan ole perillisten riesana. Tuli vastaan Luopioisten puhelinluettelo vuodelta 1975, siis kohta viisikymppinen. Piti tutkia, kuinka erilainen oli telefoonimaailma silloin. Joissakin taloissa oli vielä roteva seinäpuhelin. Aika paljon taisi olla jo pöytäpuhelimia, jotka olivat pienempiä ja kevyempiä. Vaan eipä niidenkään kanssa päässyt kylille tai matkoille lähtemään.

Vieläköhän tuona vuonna meillä Luopioisissa oli arvokas puhelinkeskuksen talo? Nykyisen K-Marketin vieressä. On se talo siinä vieläkin, vaan muussa käytössä. Minähän vuonna meillä oli yhä henkilöitä, joiden ammatti oli puhelinneiti? Ainakin vuoden 1966 Nykysuomen sanakirjassa tuo ammattinimike mainittiin.

Muistatteko vielä sen, kun eri kylissämme oli ensin kylän tunnuksena kaksi numeroa: kirkonkylässä 61, Rautajärvellä 63, Kyynäröllä 64, lopuissa 65. Ai niin, Aitoo kuului eri kastiin, numerolla 87. Tuon alun jälkeen oli se vanhanajan enintään 3-numeroinen puhelinnumero. Noina aikoina ihmisillä oli kodissaan yleensä yksi puhelin. Aika ei ollut sama kuin nykyään.

Kännyköistä ei 1975 kai ollut mitään tietoa. Olisikohan joskus 1980-luvun lopulla eka kerran nähnyt tuollaisen ihmeen. Mutta kun kaapista löytyi Luopioisten puhelinluettelo vuodelta 1999, siitä löytyy jo lähes sata ”matkapuhelinta”. Mummo muistelee, että aluksi tuo uutuus tuli aika kalliiksi. Kannatti hankkia vain, jos liiketoiminnan tai muun ammatin vuoksi tarvitsi. Ei ollut ”kännykkä” jokaisen aikuisen taskussa, teini-ikäisistä tai pikkukoululaisista puhumattakaan.

Jos tuolla puhelinrintamalla on nykyään uudenaikaisempaa kuin meidän nuoruudessamme, yksi tämän ajan ilmiö on vähän päinvastainen: Nimittäin kastettujen lasten nimet. Tuntuu, että siinä on palattu jonkin verran 1800-luvulle. Kun luki Sydän-Hämeen lehdestä ja maanantain Aamulehdestä kastettujen nimiä, osuivat silmään nämä: Alma, Arvi, Venla, Tilda, Viljami, Saima, Sofia ja Artturi. Kaikki nimiä, joita ei enää meidän ikäluokallemmekaan annettu. 1900-luvun loppupuolella syntyneille tuskin myöskään.

Kuolleissa ei ollut paljon noita nimiä. Niitä on ollut enemmän joskus sata vuotta sitten kastetuissa. Olisiko tämä vanhojen nimien arvostus tullut sukututkimusinnon seurauksena. Mainittakoon, ettei tässä ole tietoa niistä nimistä, joita on kirkkoon kuulumattomilla. Sota-aikana syntyneille saatettiin antaa nimeksi esimerkiksi Taisto, Voitto tai Rauha. Nykylapsissa ei ole kovin usein tullut vastaan näitä. Mitenkähän mahtaa olla nykyisessä Ukrainassa? Annetaanko siellä lapsille puolustusintoa kohottavia nimiä?

Mymmeli