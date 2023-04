Tero Lausala haluaa autoalan suuren merkityksen näkyväksi yhteiskunnassamme

Autoalan Keskusliitto ry:n (AKL) uusi toimitusjohtaja Tero Lausala korostaa toimialan isoa yhteiskunnallista merkitystä. Tällä viikolla liiton johdossa aloittanut mies aikoo organisaatioineen tehdä näkyväksi laajan toimialan tärkeyden työllistäjänä ja veronmaksajana. Autoalalla on runsaat 50 000 työntekijää.

Runsaat kymmenen vuotta Suomalaisen Työn Liitto ry:n ja Avainlippu Oy:n toimitusjohtajana työskennellyt Tero Lausala uskoo, että Autoalan Keskusliitto ry:ssä on paljon käyttöä hänen aikaisemmin hankkimalleen kokemukselle.

Lausala sanoo, että autoalan ulkopuolelta tulevana hän näkee selkeästi metsän puilta.

– Autoalalla on vaikuttava rooli koko yhteiskunnassamme. Alan eri toimijat muodostavat yhdessä suuren verotulolähteen. Autoalan yrityskirjo on lavea. Suurien toimijoiden lisäksi on valtava joukko yksityisomisteisia perheyrityksiä. Ala on mittava työllistäjä runsaalla 50 000 työntekijällään. Nämä asiat ja niiden heijastukset koko yhteiskuntaan ovat vaikuttavia.

– Lisäksi autoala on monin eri tavoin tekemisissä muiden toimialojen kanssa. Liitännäisvaikutukset ovat suurenmoiset.

Lausala huomauttaa, että Suomessa on myös autonvalmistusta. Uudenkaupungin autotehdas Valmet Automotive on kiintoisa toimija maailmanlaajuisessa kokonaisuudessa.

– Kansainvälisesti huomiota herättävä on myös suomalaisen startup-yrityksen lanseeraama sähkömoottoripyörä, josta on tulossa vetovoimainen hittituote.

Lausala ihastelee autoalan monipuolisuutta ja innovatiivisuutta. Ala elää voimakkaasti ajassa. Se vastaa kaikkiin trendeihin ympäristöystävällisyydestä digitaalisuuteen.

”Suomalaisen työn arvostus leikkaa koko yhteiskunnan”

Suomalaisen Työn Liitto ry ja Avainlippu Oy tarjosivat vuodesta 2012 lähtien mielenkiintoisen työpaikan Tero Lausalalle.

Lausala huomauttaa, että jo Suomalaisen Työn Liiton 110-vuotinen järjestötyö on kansakunnallisesti ja yhteiskunnallisesti arvokas saavutus.

– Agenda ja sanoma on ollut aina sinivalkoisen työn arvostuksen nostaminen. Vaikuttavin oppi on siinä, että suomalainen valitsisi aina kotimaisen vaihtoehdon, kun se on mahdollista.

Lausala korostaa avainlipun voimaa.

– Maassamme on tapahtunut merkittävä asennemuutos, sillä nykyään peräti 75 prosenttia ihmisistä kertoo valitsevansa suomalaisen vaihtoehdon. Kansalaiset arvostavat läpinäkyvyyttä. Kuluttajia kiinnostaa muun muassa se, missä olosuhteissa tuote on valmistettu. Eettiset tekijät painavat valintatilanteessa. Ostoksia tekevät haluavat, ettei tuotteiden valmistuksessa ole turmeltu ympäristöä eikä nopeutettu ilmastonmuutosta.

Lausala kertoo, että koronapandemia ja Ukrainan-sota ovat korostaneet kotimaisen teollisuuden ja ylipäänsä tuotannon asemaa. Hänen mukaansa omavaraisuuden arvostus kipuaa koko ajan ylöspäin.

– Uskon, että jo parin vuoden sisällä maaginen 10 000 yrityksen raja rikotaan yrityksien määrässä, joilla on avainlipputunnus. Nyt niitä on noin 8 500 kappaletta. Runsas vuosikymmen sitten noin 1 500 yritystä. Suunta on suotuisa.

”Vastuullisuusohjelmalle on suuri tarve”

Tero Lausala tunnistaa, että koko autoalalla on suuri tilaus vastuullisuusohjelmalle.

– Tarve on akuutti ja päivänselvä. Asian edistämistä ja hoitamista vauhdittaa Euroopan unionin direktiivit.

Lausala sanoo, että vastuullisuusohjelman merkitys konkretisoituu muun muassa valintoja tehdessä. Sillä on merkitystä myös henkilökuntaa rekrytoitaessa, liiketoimintaa kehitettäessä ja koulutusta järjestettäessä.

– Yritykset voivat oppia toisiltaan, kun ne sparraavat toisiaan.

Lausala painottaa, että toimialan haasteet ovat yhteiset.

Perinteisesti autoala on ollut merkittävä työllistäjä. Lausala sanoo, että autoala on hyvä työllistäjä tulevaisuudessakin.

– Ala on monipuolinen ja kiehtova. Siellä on tarjolla haasteellisia ja vaativia tehtäviä. Kaikilla autoalan toimijoilla on vastuu siitä, että nuoret hakeutuvat alan koulutuksiin ja töihin.

Autoalan murros jatkuu voimakkaana

Autoala veti voimakkaasti Tero Lausalaa puoleensa, koska se on historiallisessa murroksessa. Eteenpäin kehittyvä teknologia lupaa kiintoisaa tulevaisuutta.

Lausalan mielenkiinto on isosti vedyn esiinmarssissa eli vetyautoissa. Hän odottaa vetyautojen suuren esiinmarssin tapahtuvan 2030-luvulla.

– Kaiken kaikkiaan koko auto on valtavan tekninen laite. Muun muassa turvallisuuteen liittyvät asiat harppovat aimoaskelin eteenpäin.

Lausala sanoo, että autojen kehityskulku ei ole hidastunut sähköautoihin, vaikka niitä pidettiin vasta hiljan vallankumouksellisina tulijoina koko automaailmalle.

– Sähköautoilla halusimme taklata päästöhaasteet. Olemme seuranneet ja seuraamme sähköautoilua helpottavaa infran rakentamista eli latausverkoston laajenemista. Matkaamme vahvasti kohti päästötöntä liikkumista.

Lausalaa kiehtoo myös autojen kattava yleisöpeitto, sillä autot ja autoilu koskettavat tavalla tai toisella jokaista suomalaista.

– Autoilu kiinnostaa suomalaisia erittäin laajasti, joten autoilu on kiinnostavuudeltaan rinnastettavissa ruokaan.

Lausala pitää uutta työpaikkaansa Autoalan Keskusliittoa todellisena tiedon ja taidon encyclopediana. Hänen mielestään korkeatasoisessa edunvalvonnassa on kyky kuunnella kaikkia osapuolia ja taito ymmärtää vastapuolia.

– Suomessa, pinta-alaltaan suuressa maassa, autolla on keskeinen rooli. Lisäksi ihmisistä merkittävä osa asuu maaseuduilla ja haja-asutusalueilla, jolloin auto on välttämätön. Lisäksi kumipyörät ovat suuressa roolissa tavaran liikuttamisessa.

32 vuoden ajokokemuksella

Tero Lausalan tapauksessa suutarin lapsella on kengät. 18-vuotiaana nuorukaisena Lausala hankki ajokortin, joten hän on autoillut jo 32 vuoden ajan.

– Minulle henkilöautoilu on edustanut koko ajolupani ajan vapautta.

Lausala arvostaa suuresti joukkoliikenteen kaikkien muotojen yleistymistä ja kehittämistä.

– Lapsiperheellisenä auto on välttämätön. Auto on myös mökkeilijän omin kulkupeli.

Lausala kuvaa itseään intohimoiseksi urheilijaksi. Esimerkiksi pitkänmatkan hiihtoa rakastava mies ei pidä autoilua passivoivana.

– Koen, että auto on valtavan suuri mahdollistaja. Autoilija voi toteuttaa mitä oivallisempia juttuja. Auto tuo joustoa elämään. Vuodessa autoni mittariin kertyy 30 000-40 000 kilometriä.

Lausala kertoo kohtaavansa baanoilla pääsääntöisesti hyvätapaista autoilukulttuuria.

– Tyylejä on niin monta kuin on autoilijoitakin.

Suomalaiset ovat tunnettuja siitä, että he arvostavat suuresti autoa. Lausalan mielestä syy on selvä: kodin hankkimisen jälkeen autoon sijoittaminen on toiseksi suurin investointi.

MATTI PULKKINEN