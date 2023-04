Kulttuuri- ja hyvinvointitori järjestetään tulevana lauantaina – näytteilleasettajia on yhteensä 55

Kangasalan suurin järjestötapahtuma Kulttuuri- ja hyvinvointitori järjestetään Kangasala-talolla ja pääkirjastossa lauantaina 15. huhtikuuta.

Tapahtuma on kaikille avoin, ja ohjelmaa löytyy koko perheelle. Kulttuuri- ja hyvinvointitori on järjestetty vuodesta 2010 alkaen, ja sen tavoitteena on tarjota erilaisille toimijoille mahdollisuus tuoda omaa toimintaansa esille ja lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta oman asuinalueensa tarjoamista mahdollisuuksista. Tapahtuma on ollut suosittu ja kerännyt tuhansia kävijöitä.

Tänä vuonna näytteilleasettajina on mukana 55 toimijaa. Kangasala-talon lavalla kuullaan musiikkia sekä nähdään erilaisia esityksiä. Luvassa on myös soitin- ja tanssikokeilua sekä uusien asukkaiden tilaisuus.

Tapahtuman järjestää Kangasalan kaupunki.

Ohjelma Kangasala-talon salissa:

10.00 Valkeakoski-opisto: Tanssiorkesteri Valo

10.15 Valkeakoski-opisto: Jazzbee

10.30 Tervetuloa Kulttuuri- ja hyvinvointitorille, tapahtumakoordinaattori Jasmine Pajari

10.45 Kangasalan pikkuteatteri

11.00 Sekakuoro Pikantit

11.15 Pirkanmaan musiikkiopiston muskari

11.45 Pirkanmaan musiikkiopisto: soitinkokeilu

12.15 Kangasalan Naisvoimistelijat

12.30 Kangasalan musiikinystävät ry: Kangasala Classic 2023

12.45 Valkeakoski-opisto: tanssin harrastajia

13.00 Kangasalan Kansantanssijat

13.15 Tampereen konservatorion tansiesityksiä ja tanssikokeilua

Kangasala-talon ja Kimmo Pyykkö -taidemuseon ohjelma:

10–14 Kimmo Pyykkö -taidemuseoon vapaa pääsy

11–13 Metsätöitä -näyttelyssä paikalla näyttelyn muotoilija Merja Palin tavattavissa. Merja on paikalla kertomassa näyttelystä ja töistään taideteollisena suunnittelijana ja muotoilijana. Tule kysymään ja jututtamaan muotoilijaa!

10–14 Lapsille ja perheille taidemuseossa on luvassa hauskaa Taidesuunnistusta. Ratko tehtävät ja saat palkkioksi tarramerkin. ”Astu sisään metsäseikkailuun! Satumetsän suloinen Kamu-kettu on kadottanut ystävänsä ja tarvitsee sinun apuasi. Auta Kamua etsimään kaverit ja ratkaise metsäretken pulmat ja tehtävät. Maksuton taidesuunnistus lapsille.”

Muuta ohjelmaa:

11–12 Uusien kuntalaisten kutsuvierastilaisuus, Valtuustosali

10-14 Animaatiotyöpaja, Kuvataide-ja käsityökoulu Emil, aula