Minkä hintainen olet?

Millaisen hintalapun ripustaisit kaulaasi, jos sinun täytyisi määritellä oma arvosi? Ehkä koet olevasi painosi arvoinen kullassa. Ehkä et olisi valmis maksamaan itsestäsi lantin lanttia. Luultavasti kuitenkin ajattelet olevasi jotain tuolta väliltä, vaikka tarkkaa hintalappua et lopulta osaa määritelläkään.

Onneksi kenenkään ei tarvitse hinnoitella itseään. Jumala on sen jo hoitanut: ”Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta.” (1. Kor. 6:20) Jumalan määrittelemä täysi hinta on käsittämättömän korkea. Pääsiäisen sanoma kertoo, että jokaisen ihmisen hintalapussa lukee ”Jumalan Pojan hintainen”. Jeesus maksoi sinusta täyden hinnan, kun hän kuoli ja voitti kuoleman.

Saatat ajatella, että synnitön Jumalan Poika oli melkoinen ylihinta syntisestä ja kurjasta ihmisestä. Ei Jumala ostanutkaan sinua ajatellen, että pysyisit aina syntisenä. Hänen suunnitelmansa yltävät kuolemankin yli. Jumala osti sinut, jotta olisit kerran pyhä ja puhdas taivaassa. ”Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.” (1. Joh. 3:2)

Hiomaton timantti maksaa huomattavasti enemmän kuin samankokoinen kivenmurikka. Vaikka timantti ei ole vielä hiottu, sen arvo määräytyy tulevaisuuden mukaan. Pääsiäisenä juhlittiin ylösnoussutta Kristusta. Hänen ansiostaan saamme myös ennakolta juhlia omaa ylösnousemustamme ja voittoa kuolemasta. Kristuksen kaltaisesta, synnittömästä ja kuoleman voittaneesta ihmisestä, Jeesuksen veri on prikulleen oikea hinta. Ylösnousemuksen riemua sinulle, sinä Jumalalle arvokas!

Marko Sagulin, seurakuntapastori