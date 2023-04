Rakastatko? – ”Rakkaudesta löytyy elämän merkitys, mielekkyys ja tarkoitus”

Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Johanneksen evankeliumi päättyy hiilivalkean äärellä. Jeesus kysyy Pietarilta kolmesti: rakastatko sinä minua? Vähän aiemmin toisaalla, toisen hiilivalkean äärellä, Pietari on kieltänyt Jeesuksen kolmesti, kiroillut ja vannonut ettei tunne koko miestä. Ylösnoussut on kohdannut opetuslapset jo aiemmin. Anteeksi on jo annettu ja saatu, mutta vielä eivät välit ole kunnossa. Se mitä on tapahtunut pitää käydä läpi.

Anteeksianto ja sovinto ovat eri asioita. Anteeksianto on joskus yksipuolista. Anteeksi voi ja tuleekin antaa, vaikkei toinen sitä ymmärtäisikään pyytää. Olemmehan mekin anteeksi saaneet. Tästä Jeesus meitä muistuttaa jokapäiväisen Isä meidän -rukouksen kautta. Suhteet ovat kuitenkin monimutkaisia. Joskus on parempi anteeksiannettuaankin suojata itseään ja pitää etäisyyttä. Sovintoa ei voi saavuttaa, jos molemmat eivät ole siihen valmiita.

Anteeksi annosta kaikki lähtee. Se mahdollistaa rauhan ja sovinnon. Ne ovat kuitenkin eri asioita. Pietari on jo saanut anteeksi. Pietarin teko on kuitenkin rikkonut hänen ja Jeesuksen suhteen ja tarvitaan varovaista asian läpi käymistä, jotta suhde voi korjaantua. Kolmella kysymyksellään hiilivalkea äärellä, Jeesus palauttaa Pietarin hienotunteisesti toisen hiilivalkean äärelle. Petokseen, joka siellä tapahtui. Tarvitaan myös toivo paremmasta. Kolmella vastauksellaan Pietari vakuuttaa Jeesukselle, että rakastaa häntä, vaikka teki niin kuin teki.

Kolmea kysymystä seuraa kolme kehotusta pitää huolta Jeesuksen laumasta. Me kaikki tarvitsemme anteeksiantoa ja sovintoa. Mutta tarvitsemme myös tehtävän ja tarkoituksen. Tarvitsemme sitä, että meitä tarvitaan. Näin kolmeen kertaan Jeesus vakuuttaa Pietarille, että hän on yhä se kallio, jolle hän aikoo rakentaa kirkkonsa.

Mitä Jeesus tahtoo sanoa sinulle tänään? Kysyykö hän: rakastatko sinä minua? Onko teidän välillenne tullut asioita, joita pitää käsitellä? Sellaisten ylösnousseen kohtaamisten aika, joista evankeliumit kertovat on ohi. Myös Raamatussa ne päättyvät 40 päivää Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun Jeesus otetaan helatorstaina taivaaseen. Meillä on rukous ja Raamattu. Rukouksessa voimme puhua Jumalalle ja sanassaan hän henkensä kautta puhuu meille. Myös ripin ja sielunhoidon kautta voi saada välejään Jumalan kanssa selviteltyä.

Johannekselle kaikki alkaa rakkaudesta ja päättyy rakkauteen. Jumala on rakkaus. Rakkaudessaan hän on luonut meidät. Rakkaudessaan hän on kuollut puolestamme ristillä. Antaakseen anteeksi, tehdäkseen kanssamme sovinnon. Jumala on luonut meidät rakastamaan lähimmäistämme ja itseään. Rakkaudesta löytyy elämän merkitys, mielekkyys ja tarkoitus. Meidät on tehty rakkaudessa ja rakastamaan. Ehkä Jeesus kysyy tänään sinultakin: Rakastatko sinä minua?

Seurakuntapastori

Juha Kankaristo

Pälkäneen seurakunta