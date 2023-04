Hartauskirjoitus: Jeesus kanssasi!

Olen työskennellyt diakoniatyön ohessa lähetyssihteerinä tämän vuoden alusta. Lähetys on yksi seurakunnan perustehtävistä, johon Jeesus on antanut valtuutuksen. Kun Jeesus oli noussut kuolleista ja näyttäytynyt sadoille ihmisille neljänkymmenen päivän aikana, hän antoi Lähetyskäskyn. Se oli hänen viimeinen puheensa ennen taivaaseen astumistaan.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Matt. 28: 18-20

Kastamalla ja opettamalla seurakunta on kasvanut Pyhän Hengen vaikutuksesta alkukirkon ajoilta tähän päivään ja jatkaa kasvuaan. Ilman Pyhän Hengen työtä kukaan ei voi uskoa ja luottaa Jeesukseen.

Lähetyskäskyn alussa ja lopussa on kaksi ihanaa lupausta, joiden äärellä on hyvä pysähtyä päivittäin. Rohkaiskoon meitä tieto siitä, että Jeesuksella on edelleen kaikki valta ja että Hän on meidän kanssamme joka päivä – tänäänkin.

Johanna Kohonen

diakoni, lähetyssihteeri

Kangasalan seurakunta