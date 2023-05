Humuspehtoori satsaa kuluttajatuotteisiin

Humuspehtoori lanseerasi viime vuonna uudet KotiPihan-puutarhatuotteet perinteisten Pehtoorin peltotuotteiden rinnalle. Nyt tuotteita saa suursäkkiin pakattuna ja kotiin toimitettuna.

Ennen toimitimme vain rekkakuormittain tuotteitamme, pääosin ammattiviljelyyn, mutta nyt tuotteistamme pääsevät hyötymään niin kotipuutarhurit kuin hieman isommankin puutarhan omistajat. Tuotteet ovat toki entiseen tapaan luomuraaka-aineista tehtyjä. PuutarhaTaika on vanhan kasvimaan lannoittaja sekä elvyttäjä ja PihaHehku on kasvualusta uusiin kukkapenkkeihin sekä kasvimaalle. Palaute tuotteista on ollut hyvää.

Olemme valmistaneet lannoitteita ja maanparannusaineita jo lähes neljä vuosikymmentä. KotiPihan puutarhatuotteet on kehitetty Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman avulla. Olemmekin palkanneet hankkeelle uuden työntekijän Pia Satan, joka toimii meillä markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Kuljetukset hoituvat yhteistyössä pälkäneläisen yrityksen kanssa.

Kuluttajien kiinnostus kestäviin vaihtoehtoihin on kasvanut ja monet ovat olleet positiivisesti yllättyneitä, kun olemme messuilla kertoneet, ettei meidän multaa tarvitse lisätä joka vuosi. Voi siis huoletta unohtaa jokavuotisen säkkirallin.

Tilaaminen onnistuu verkkokaupasta Kotipihan.fi taikka yli 20 säkin tarpeelle voi kysyä tarjouksen. Tämän kesän uutuutena verkkokauppaan tulee myös biohiilellä höystetty PuutarhaTaika, hiekkalaatikkohiekka, 16-32 mm singeli koristekivi, sekä havupuumulta.

Tiesitkö:

• Taianomaiset tuotteemme on valmistettu luomuhyväksytyistä raaka-aineista-ne säästävät luontoa, eikä tuotteissa ole käytetty kemiallisia lannoitteita.

• Tuotteitamme käyttämällä loihdit puutarhasi kukoistamaan luonnonmukaisesti ja autat torjumaan ilmastonmuutosta.

• Lannat kompostoidaan hyvin, jolloin mahdolliset rikkaruohot kuolevat.

PuutarhaTaikan kompostointi tehdään huolella ja ammattitaidoilla.

Tällöin tuote on miedon tuoksuista, tummaa ja tasalaatuista.

• noin 650 kg kompostoitua hevosenlantaa

• kompostoitu yli vuoden verran pitkään yli 65 asteessa, jossa lannan rikkaruohot kuolevat

• turvallista käyttää hyötykasvien kasvatukseen

• lisää maan orgaanisen aineksen määrää ja ravinteita

• lannoitteen hidasliukoiset ravinteet säilyvät maassa pitkään ja se parantaa maan muokkautuvuutta, vesitaloutta ja biologista aktiivisuutta

• HUOM! Tuotepainot ja tuotteiden ravinnearvot saattavat vaihdella tuotekohtaisesti

• Tuote toimitetaan 1000 litran suursäkissä

• Käytä kukkapenkeissä 1-2 cm määrä ja sekoita penkkiin

• Lisää kasvimaahan noin 5 cm kerros ja sekoita hyvin kasvukerrokseen

• Lannoittaa ja kuohkeuttaa savisen maan.

PihaHehku-luomumulta koostuu kompostoidusta hevosenlannasta, puukuidusta ja hiekasta.

Se on ravinteikas multa, joka soveltuu puutarhaan ja kasvimaalle.

Kasvualusta pysyy elinvoimaisena pitkään.

• luomumulta koostuu kompostoidusta hevosenlannasta, puukuidusta ja hiekasta

• ravinteikas multa, joka soveltuu puutarhaan, kasvimaalle ja nurmikon perustamiseen

• PihaHehkun ominaispaino on noin 950kg/m³, joten se ei painu samoin, kuin kevyemmät pussimullat.

• pysyy elinvoimaisena pitkään

• HUOM! Tuotepainot ja tuotteiden ravinnearvot saattavat vaihdella tuotekohtaisesti

• Tuote toimitetaan 1000 litran suursäkissä

Tuotteet toimitetaan 60 km säteeltä Pälkäneeltä aina sovittuun paikkaan haluttuna aikana 2-8 päivän sisällä tilauksesta.

Jos matkasi ylittää 60 km ota yhteyttä niin laskemme sinulle tarjouksen Tarjouspyyntö (kotipihan.fi)

Käy myös tutustumassa Youtube -videoihin:

https://youtu.be/oXm_RaFnDzQ

https://youtu.be/k1FfRKI8AS8