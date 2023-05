Hartauskirjoitus: Pyhää torstaita!

Helatorstaita eli Kristuksen taivaaseenastumisen päivää olemme viettäneet vuoteen 1992 saakka lauantaina helluntain valmistuspäivänä. Sen merkitys ja sanoma on voinut jäädä vieraaksi. Nyt sitä vietetään oikealla paikallaan arkipyhänä 40 päivän kuluttua pääsiäisestä ja se tarkoittaa monille työssä käyville ja koululaisille ylimääräistä vapaapäivää.

Mutta mikä on helatorstain sanoma ja miksi sitä vietetään?

Jokin aika sitten seurasin televisiosta kruunajaisia. Ehkä sinäkin teit niin. Useamman tunnin kestäneessä seremoniassa, kristillisessä messussa, kuningas Charles III asetettiin valtaistuimelle ja hallitsijaksi. Yli 70 vuotta kestänyt odotus palkittiin. Kansa pyysi Jumalan siunausta kuninkaalle.

Jotain samanlaista tapahtui ensimmäisenä helatorstaina. Raamatun mukaan ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus vaelsi maan päällä 40 vuorokautta. Hän puhui Jumalan valtakunnasta, kohtasi monia ihmisiä ja rohkaisi heitä.

Apostolien teoissa kerrotaan (Ap.t. 1:6–14) kuinka Jeesus kohotettiin ylös ja pilvi vei hänet pois opetuslasten näkyvistä. Ennen tätä Jeesus lupasi opetuslapsilleen ja kaikille seuraajilleen Pyhän Hengen, joka antaa voiman olla hänen todistajanaan maan ääriin saakka.

Kristus korotettiin taivaisiin. Hän on astunut taivaalliselle valtaistuimelle.

Raamatun mukaan hän istuu nyt Jumalan oikealla puolella ja hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Vaikka emme aina ymmärrä maailmassa tapahtuvia ikäviä asioita ja kärsimystä, tiedämme, että kaikki on Jumalan sallimaa ja lopulta tapahtuu hänen tahtonsa. On lohdullista tietää, ettei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Inhimillisten aistiemme välityksellä emme kykene ottamaan yhteyttä Kristukseen. Hän on läsnä Pyhän Henkensä kautta seurakuntansa keskellä. Erityisesti sanassa ja sakramenteissa voimme kokea Pyhän Hengen läsnäolon. Hänen seuraajiensa tehtävä on viedä sanoma korotetusta Herrasta koko maailmaan.

Virpi Kangasniemi

Diakonissa, Pälkäneen seurakunta