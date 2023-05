Rukousta on montaa lajia – Mikä on sinun lajisi?

Viime sunnuntai oli nimeltään rukoussunnuntai. Rukousta on montaa lajia. Oletko sinä ylistäjä, pyytäjä vai kuuntelija?

Ylistäjä nostaa joskus kätensä ylös, mutta ylistyksen salaisuus piilee siinä, että silloin nostetaan katse pois omasta itsestä. Ylistäjä unohtaa hetkeksi väärät luulot omasta erinomaisuudestaan ja ihmisen kaikkivoipaisuudesta ja palauttaa mieleensä, että on olemassa Jumala, jolla on kaikki valta. Ylistäjä muistaa taas hetken, että itse ei tarvitse osata, tietää eikä kyetä kaikkeen. Meillä on Jumala, joka on pyhä ja ylistyksen arvoinen. Hän tietää ja näkee kaiken. Siis kaiken.

Meitä pyytäjiä taitaa olla monta. Meillä riittää Jumalalle pyyntöjä ihan joka ikiseen rukoukseen. Meillä on peruspyyntöjä, ja niiden lisäksi pitkälle vietyjä suunnitelmia, joille toivomme taivaallista leimaa: hyväksytty toteutettavaksi. Toivomme, että Jumala vain ymmärtäisi täydellisen logiikkamme unelmiemme suhteen ja antaisi toiveillemme siivet. Eikä mitkä tahansa hitaasti leijuvat siivet, sillä meillä on yleensä kiire. Emme halua odottaa montaa vuotta, vaan haluamme saada rukousvastauksia mieluiten heti. Toteutuneista toiveista kiittäminen ei aina ole ihan yhtä kiihkeää kuin pyyntöjen esittämishetkellä voisi kuvitella. Joskus se saattaa unohtua jopa kokonaan.

Puhuminen ei ole ainoa rukouksen muoto. Jumalaa voi yrittää myös kuunnella. Mitä Jumala haluaa sanoa minulle juuri nyt? Vaikka useimmat meistä eivät kuule Jumalan ääntä korvillaan, kuuntelevaa rukousta voi harjoitella. Sitä voi opetella Raamatun, rukouksen ja rukousvihon kanssa tai ohjattuna rukouksena vaikkapa kännykkään ladattavan version kanssa. Mukavaa sen harjoittelu on rukousryhmässä. Rukoillessa voidaan kuulostella, tuleeko jollekin mieleen sanoja, kuvia tai ajatuksia, jotka Pyhä Henki haluaa meille siinä hetkessä antaa.

Mikä ikinä onkaan sinun lajisi, jatka sitä. Uusien lajien kokeiluakin suosittelen lämpimästi. Tärkeintä on kuitenkin se, että kommunikoit Luojasi kanssa tavalla tai toisella.

”Älä turhaan luule, ettet osaa rukoilla. Rukoukseen ei tarvitakaan paljon sanoja. Taivaan Isä kuulee pienen huokauksenkin, tarpeesi Hän tietää sinuakin paremmin.” (Virsi 931)

Terhi Hölsä

Pälkäneläinen pappi ja perheenäiti