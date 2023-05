”Asiassa on jäänyt näyttämättä, että sorakuopan täyttäminen rakennusjätteillä olisi aiheuttanut maaperän pilaantumista” – Turun hovioikeus ei kuitenkaan ollut yksimielinen ratkaisusta vajoavan rivitalon asiassa

Asunto Oy Onkkaalanrivi vaati hovissa, että käräjäoikeuden tuomio syksyltä 2021 kumotaan. Pälkäneen kunta on sen mielestä vastuussa yhtiölle aiheutuneesta vahingosta ja asian käsittelyä olisi tullut jatkaa lunastusvelvollisuuden sekä vahingonkorvauksen määrän selvittämiseksi.

Turun hovioikeus kuitenkin päätti 25. toukokuuta, ettei Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiolauselmaa muuteta. Asian ratkaisi pääkäsittelyssä kolme hovioikeudenneuvosta, joista yksi oli eri mieltä ratkaisusta.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut siitä, että vahingonkorvauslain nojalla vaaditut korvaukset ovat vanhentuneet.

Hovioikeus toteaa, että ennen lain voimaantuloa harjoitetusta toiminnasta johtuneen vahingon korvaamiseen sovelletaan aikaisempaa lakia, vaikka vahinko olisi ilmennyt vasta lain voimaantulon jälkeen.

– Asunto Oy Onkkaalanrivin olisi näytettävä, että rakennuksessa ilmenneet vauriot olisivat aiheutuneet Pälkäneen kunnan harjoittamasta sellaisesta toiminnasta, josta olisi aiheutunut vahingon syntymiseen syy-yhteydessä oleva haitallinen ympäristönmuutos ja jota toimintaa kunta olisi harjoittanut lain voimaantulon 1.6.1995 jälkeen tai jonka toiminnan voitaisiin katsoa jatkuneen mainitun lain tultua voimaan, hovioikeus lausuu.

Kunta tiesi sorakupan täyttämisestä

Hovioikeus katsoo samoin kuin käräjäoikeus, että asiassa on näytetty, että sorakuoppa oli täytetty kunnan omistusaikana. Koska kysymyksessä on ollut kunnan omistama sorakuoppa, jonka kunta on sittemmin täytettynä luovuttanut rakennuspaikkana käytettäväksi, kunnan on täytynyt olla tietoinen kuopan täyttämisestä.

Tämän vuoksi hovioikeus katsoo, että kunta on sinänsä vastannut sorakuopan täyttötoiminnasta siitä riippumatta, oliko se itse tehnyt täyttämistoimenpiteet vai sallinut ulkopuolisten tuoda alueelle täyttömaata. Sen sijaan mahdollisten maaperää pilaavien aineiden alueelle tuonnin osalta kunnan vastuuta on arvioitava samalla tavalla kuin maa-alueen omistajan vastuuta yleisesti ympäristövahingoissa.

Todistajat ovat kertoneet, että Asunto Oy Onkkaalanrivin kiinteistölle oli kunnan omistusaikana viety kiviä ja orgaanista jätettä, kuten kantoja ja puutarhajätettä.

– Asiassa ei kuitenkaan ole näytetty, että kiinteistölle olisi tuotu jotain ympäristölle vahingollista ainetta tai jätettä, mistä olisi aiheutunut päästöjä, tai että rakennuspaikka olisi maaperässä todettujen haitta-aineiden takia rakentamiselle ja asumiselle kelpaamaton. Kuten käräjäoikeus on todennut, näytteistä havaittujen haitta-aineiden ei ole myöskään näytetty olevan syy-yhteydessä rakennusten painumiseen.

Ei näyttöä pilaantumisesta

Hovioikeus katsoo, että asiassa on käräjäoikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla tullut näytetyksi, että sorakuoppaa on täytetty mahdollisesti muilta rakennuspaikoilta tuodulla rakennusjätteellä sekä orgaanisilla materiaaleilla, jotka ovat muuttaneet maaperän rakentamisen kannalta huonosti kantavaksi ja rakentamiseen aikaisempaa soramaata huonommin kelpaavaksi.

– Asiassa on kuitenkin jäänyt näyttämättä, että sorakuopan täyttäminen rakennusjätteillä olisi aiheuttanut maaperän pilaantumista tai puhdistustarvetta ja että täytössä käytetyistä orgaanisista materiaaleista olisi aiheutunut ympäristölle muita seurauksia kuin luonnon kiertokulkuun kuuluvaa tavanomaista hajoamista.

Hovioikeus katsoo, että koska kysymys ei ole ympäristövahingosta, asiassa ei ole tarvetta arvioida sitä valittajan väittämää seikkaa, että vahinko voisi ympäristövahinkolain soveltamisesta riippumatta tulla korvattavaksi ympäristövahinkolakia vastaavan oikeuskäytännön mukaisen ympäristöoikeudellisen aiheuttajavastuun eli niin sanotun ankaran vastuun perusteella.

Yksi eri linjoilla

Eriävän mielipiteen antanut hovioikeudenneuvos näkee asian seuraavasti: Koska kunta on sallinut orgaanisen aineksen ja rakennusjätteiden jättämisen kiinteistölle ja siis niiden säilyttämisen siellä kaavoittamisen jälkeen, kunnan ympäristövahingon aiheuttama toiminta on jatkunut 1.6.1995 jälkeenkin eli ympäristövahinkolain tultua voimaan. Näin ollen kunta on hänestä vastuussa aiheutuneesta ympäristövahingosta ympäristövahinkolain nojalla.

– Koska kunta on vastuussa Asunto Oy Onkkaalanriville syntyneestä vahingosta, on asia palautettava käräjäoikeuteen, jossa käsittelyä jatketaan lunastusvelvollisuuden ja vahingonkorvauksen määrän selvittämiseksi, eriävän mielipiteen jättänyt hovioikeudenneuvos näki.

Hovioikeuden tuomioksi tulee kuitenkin enemmistön mielipide.

Näin ollen käräjäoikeuden tuomiolauselmaa ei muuteta. Asunto Oy Onkkaalanrivi velvoitetaan suorittamaan Pälkäneen kunnalle korvaukseksi oikeudenkäyntikuista hovioikeudessa 28 337 euroa kuukauden kuluttua ratkaisusta.

