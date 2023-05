Tervetuloa yltäkylläinen kesä – Kesänavausta päästiin viettämään Onkkaalassa aurinkoisessa säässä

Pälkäneen kesä avattiin Onkkaalassa lauantaina. Kesänavauksessa riitti ohjelmaa ympäri kylää. Kunnanjohtaja Pauliina Pikka lausui kesänavauksen avajaissanat Nuijantalolla.

– Yltäkylläinen kesä on taas Pälkäneelle tulossa. Tekemistä riittää ympäri kuntaa, Pikka totesi.

Puheessaan hän mietti, että kulunut vuosi ei ole ollut helppo: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tuonut tullessaan epävarmuutta ja yleisen hintatason nousun. Erityisesti tämä on näkynyt sähkön, polttoaineen ja ruoan hinnoissa. Myös korkojen nousu on tuntunut monen asuntovelallisen kukkarossa.

– Kuitenkin Pälkäneen väestönkehitys näyttää alkuvuoden osalta positiiviselta. Toivotaan, että pysymme kasvukäyrällä jatkossakin.

Yrityksissä järjestettiin lauantaina monenlaista ohjelmaa: muun muassa askartelupajaa, kasvomaalausta, pomppulinnaa, työnäytöksiä ja yritysten omia arvontoja.

Kranssit.fi:n kasvomaalaus ja lasten askartelupaja veti liikkeelle jonoa jo ennen työpajan alkua.

– Askartelijoita riitti erittäin paljon ja aamupäivästä meillä olikin aika hulinaa. Hyvä näin, Elina Karstu Kranssit.fi:stä kertoi.

Musiikkiakin kuultiin eri yrityksissä ja lisäksi Hyvät naiset ja herrat esiintyi Pikan puheen jälkeen Nuijantalolla.

Tonttipäivä eri puolilla kuntaa

Kesänavauspäivänä oli myös mahdollista tutustua paikalliseen tonttitarjontaan, kun kunta yhteistyössä kylien kanssa järjesti eri puolilla Pälkänettä tonttipäivän. Tontteihin pääsi tutustumaan Aitoossa, Kostianvirran kylässä, Luopioisissa ja Rautajärvellä.

Tampereen Atalasta liikkeelle lähteneet Sasu ja Jaana Konttila tutustuivat Aada-tyttärensä kanssa Kostianvirran kylän tontteihin.

– Olemme vasta alkaneet kartoittaa tonttitarjontaa. Katselemme tarjontaa eri puolilla Pirkanmaata, Sasu Konttila kertoi.

Katso lisää kuvia kesänavauksesta: