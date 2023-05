Kaikki peruslainat voidaan määritellä kulutusluotoiksi

Kulutusluotot ovat (mitä ilmeisemmin) rahoitustuotteita, joita monet ihmiset käyttävät tarpeidensa rahoittamiseen. Kulutusluottojen avulla voit saada tarvittavan rahamäärän nopeasti käyttöösi ja maksaa sen takaisin sovitun ajanjakson kuluessa kuukausittaisissa erissä.

Tämä antaa sinulle joustavuutta taloudellisessa suunnittelussasi ja auttaa sinua toteuttamaan suunnitelmiasi.

Kulutusluottoja tarjoavat yleensä pankit, luottolaitokset ja muut itsenäiset rahoituslaitokset, joiden kaikkien ero on nykyään hyvin pieni. Pankkilainan hakeminen voi tapahtua joko fyysisesti paikan päällä pankissa tai muussa rahoituslaitoksessa tai sähköisesti verkkohakemuksen avulla.

Verkkohakemus on usein nopeampi ja kätevämpi tapa hakea kulutusluottoa, sillä se säästää aikaa ja vaivaa sekä usein myös rahaa.

Kulutuslainan myöntämiseen vaikuttavat useat asiat

Kulutusluoton myöntämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten hakijan luottokelpoisuus, tulotaso ja takaisinmaksukyky. Rahoituslaitokset arvioivat näitä tekijöitä ennen päätöksen tekemistä.

On todella (korostettuna) tärkeää olla rehellinen ja tarkka hakemuksessa antamiensa tietojen suhteen, jotta rahoituslaitos voi tehdä oikean arvion lainan myöntämisestä. Tästä hyödyt nimittäin vain ja ainoastaan sinä.

Kulutusluottoja on erilaisia ja nimiä tupsahtelee kuin sieniä syyssateella. On olemassa erilaisia joustoluottoja, perinteisiä autolainoja, remonttiin tarkoitettuja luottoja ja vielä opintolainoja (vaikka opintolaina itsessään on valtion myöntämä laina, mutta se voi kulkea myös eri termillä). Jokaisella lainatyypillä voi olla omat ehtonsa, korkotasot ja takaisinmaksuaikataulu.

Helppoa ja turvallista lainaamista vastuullisesti

On erityisen tärkeää tutustua huolellisesti lainan ehtoihin ja vertailla eri tarjouksia ennen sen ihan viimeisen päätöksen tekemistä. Se helpoin mahdollinen turvallinen laina, kun ei aina välttämättä ole ehdoiltaan juuri sinulle paras, vaikka kuka sanoisi mitä.

Kulutusluottojen korko voi olla joko kiinteä tai vaihtuva. Verkosta haettavissa lainoissa on se on yleensä aina sama koko laina-ajan, jos se ei ole sidoksissa mm. 3kk euriboriin.

Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan, kun taas vaihtuva korko voi muuttua markkinoiden muutosten mukaisesti. Korkotaso vaikuttaa suoraan lainan kokonaiskustannuksiin, joten on tärkeää ottaa se huomioon lainaa hakiessa.

Olethan aina realistinen, kun budjetoit ja haet lainaa

Kulutusluoton ottamista harkitessa on hyvä tehdä realistinen budjetti ja selvittää, miten laina sopii omaan taloudelliseen tilanteeseen.

On tärkeää arvioida, kuinka paljon kuukausittaiset lyhennyserät vaikuttavat omaan talous- ja työllisyystilanteeseen ja miten ne taas mukautuvat muuhun taloudelliseen suunnitteluun (laske kaikki kulut auki ja paperille!).

Kulutusluottojen käyttöön liittyy aina vastuu ja velvollisuus takaisinmaksuun on lainanhakijalla heti, kun lainasopimus on allekirjoitettu.

Miten vertailen vuosikorkoja tarkasti?

Kun harkitset kulutusluoton ottamista, on tärkeää vertailla eri lainatarjouksia ja niiden vuosikorkoja. Vuosikorko on prosenttiosuus lainasummasta, ja se kuvaa lainan kokonaiskustannuksia vuosittain.

Se sisältää sekä lainan koron että kaikki muut kulut, kuten avausmaksut ja hallinnointipalkkiot.

Tässä on 5 vinkkiä, joiden avulla voit vertailla vuosikorkoja:

Tutustu lainanantajien tarjouksiin: Eri lainanantajat voivat tarjota erilaisia vuosikorkoja samaan lainasummaan ja takaisinmaksuaikaan. Tutki eri lainanantajien tarjouksia ja selvitä, mitkä lainanantajat tarjoavat kilpailukykyisimpiä vuosikorkoja. Tarkista lainaehdot: Vuosikorko voi vaihdella sen perusteella, millaisia ehtoja ja lisäkuluja lainalla on. Tutustu lainaehdoissa mainittuihin kuluihin, kuten avausmaksuihin, tilinhoitomaksuihin ja mahdollisiin lisätakuisiin. Nämä voivat vaikuttaa kokonaiskustannuksiin ja siten myös vuosikorkoon. Huomioi korkotyyppi: Lainoissa voi olla joko kiinteä tai vaihtuva korko. Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan, kun taas vaihtuva korko voi muuttua markkinoiden muutosten mukaisesti. Kiinteä korko voi tarjota ennakoitavuutta, kun taas vaihtuva korko voi mahdollistaa alhaisemman koron hyödyntämisen, jos markkinakorot laskevat. Laske kokonaiskustannukset: Vuosikorko ei yksinään kerro koko totuutta lainan kustannuksista. Laske myös kokonaiskustannukset takaisinmaksuajalta, mukaan lukien kaikki kulut ja lyhennykset. Näin saat selkeän käsityksen siitä, kuinka paljon laina todella maksaa sinulle. Vertaa vertailusivustoja: Käytä hyödyksi lainavertailusivustoja, joissa voit syöttää lainasumman, takaisinmaksuajan ja muut tiedot.

Sivustot vertailevat tyypillisesti eri lainatarjouksia puolestasi ja näyttävät sinulle selkeät tiedot eri lainanantajista ja niiden vuosikoroista.

Lopulliset tiedot saat kuitenkin tarjouksen ohessa, kun pankki on käsitellyt lainahakemuksesi eli vasta silloin tiedät, mikä on lainan loppukorko ja mitä se todellisuudessa maksaa.

On tärkeää tehdä vertailuja huolellisesti omassa pankissa sekä verkossa ja ottaa huomioon omat taloudelliset tarpeet ja oma kyky maksaa laina takaisin ilman, että ongelmia ilmenee. Valitse siis luotettava lainanantaja ja varmista, että kaikki on tiptop-kunnossa!