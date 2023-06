Kausiasukkailta halutaan fiiliksiä ja näkemyksiä kyselyllä – Pälkäneen, Kangasalan ja Kuhmoisten matkailuyhteistyö syvenee

Kausiasukkailta halutaan nyt näkemyksiä yhteisen kyselyn avulla Pälkäneellä, Kangasalla ja Kuhmoisissa. Kysely on auki 1.6–2.7.

– Kyselyn tavoitteena on saada käsitys, keitä kausiasukkaat ovat, miten voimme palvella heitä entistä paremmin ja millaisia kokemuksia heillä on kausiasukaskunnastaan, kolmen kunnan matkailuyhteistyön projektipäällikkö Mesi Lähteenkorva sanoo.

Asukkailta kysytään perustietojen lisäksi muun muassa sitä, kuinka paljon kausiasuntoaan käyttää ja paljonko sillä on muita käyttäjiä. Myös ajankohta kiinnostaa.

Mesi Lähteenkorvan mukaan tarkoitus on avata kolmen kunnan vuoropuhelua kausiasukkaiden suuntaan.

– Meillä on hyvä olla yhtenäinen käsitys siitä, miten potentiaalia päästään hyödyntämään.

Elokuussa analyysi

Kyselyyn voi vastata kuntien nettisivuilla olevasta linkistä, QR-koodilla tai tapahtumissa. Ilmoituksia ja julisteita tulee näkyville laajasti.

Vastaajien kesken on mahdollista osallistua arvontaan, jossa palkintoina on risteily-, festari- ja kesäteatterilahjakortteja.

Elokuussa on edessä vastausten analysointivaihe.

– Tuloksista saamme suuntaa siihen, miten etenemme. Meillä on vapaat kädet toimia juuri sen mukaan, mikä on vastausten anti.

Tulevaisuuteenkin kysely antaa suuntaviivaa; tuleeko kausiasumiskäyttö esimerkiksi lisääntymään ja onko mahdollista ajatella vuokraamista ulkopuoliselle toimijalle.

Iso voimavara

Pälkäneen, Kangasalan ja Kuhmoisten alueella on reilut 12 000 kausiasuntoa, mikä on neljännes koko Pirkanmaan alueesta. Pälkäneellä niitä on 4409, Kangasalla 4486 ja Kuhmoisissa 3165.

Mesi Lähteenkorva korostaa, miten iso voimavara kausiasukkaat ovat kunnissa. Monipaikkaisuus on tätä päivää etätyömahdollisuuksineen, ja kausiasukkaat voivat olla osana rikasta kyläyhteisöä. Näin yleinen elinvoima kunnissa lisääntyy. Heidän osuutensa matkailuun on myös merkittävä.

Kysely antaa vastauksia myös siihen, miten pitkiä aikoja mökkikunnassa asutaan.

– Aina on lyhyempiaikaisia käyttäjiä, mutta esimerkiksi Pälkäneen alueelta on tiedossa, että siellä kesäasunnossa vietetään jopa suurin osa vuodesta. Tärkeää on myös tietää, milloin kausiasunnolla ei ole lainkaan käyttöä, Mesi Lähteenkorva kiteyttää.

Kaksivuotinen matkailuyhteistyöhanke vuoden lisäoptiolla alkoi kuntien kesken tammikuussa, kun kuntajohtajat allekirjoittivat sopimuksen. Projektipäällikkö palkattiin maaliskuussa.

