Kiviliike Sairasen hautakivet ja kivipalvelut Hautaustoimisto Murtoniemi Oy:stä

Pirkanmaalainen perheyritys Kiviliike Sairanen Oy on valmistanut hautakiviä lähes 60 vuoden ajan. Hämeenkyröläisen hautakivivalmistajan laaja ja korkeatasoinen mallisto on kauniisti esillä 25-vuotiaan Hautaustoimisto Murtoniemi Oy:n tiloissa Kangasalla. Uudessa kivinäyttelytilassa asiakkaat saavat kaikessa rauhassa tutustua kivilajeihin, malleihin sekä koristeisiin. Hautakivi on aina yksilöllinen – siinä on aidon käsityön jälki.

Kangasalalaisen Hautaustoimisto Murtoniemi Oy:n toimitusjohtaja Ari Murtoniemi kertoo, että monet omaiset haluavat läheisensä hautamuistomerkkiin yksityiskohtia, jotka kuvaavat vainajan persoonaa, elämää, työtä tai harrastusta. Koristeista on tullut luonteva osa suomalaista hautakivikulttuuria. Kiviliike Sairanen Oy käyttää kotimaisia kivilajeja, jotka kestävät pohjoiset sääolot.

Murtoniemi myy lähes 60 vuotta toimineen pirkanmaalaisen perheyrityksen Kiviliike Sairanen Oy:n korkeatasoista tuotantoa. Hautakivivalmistajan vuosikymmenien kokemus takaa muistomerkkien korkean laadun. Tarjolla on niin vuosisatojen aikana hioutuneita perinteisiä malleja kuin uudenlaisia uniikkeja vaihtoehtoja. Hautamuistomerkkien kavalkadi on laaja. Kivi toteutetaan monesti uniikkina työnä.

– Hautamuistomerkkiä hankkivat omaiset arvostavat edelleen suuresti kiveä. Saatavilla on myös valurautaisia ristejä. Niitä valmistetaan myös teräksestä. Ihmiset liittävät arvomaailmassaan muistojen pysyvyyden ja kiven yhteen. Kivi symbolisoi ikuisuutta. Kiveen voi puolestaan liittää pronssisen koristeen tai koristeita. Niillä kunnioitetaan vainajaa. Lisäksi niillä viestitään vainajalle tärkeistä asioista, Murtoniemi sanoo.

Vuodesta 1998 lähtien hautausalalla työskennellyt Murtoniemi tietää, että suomalaisten sydäntä lähellä ovat omasta maaperästämme olevat kivilaadut. Suosiossa olevat kivien värit muuttuvat aikajaksoittain. Mustat ja harmaat kivet kestävät aikaa; ne ovat kestosuosikkeja.

Murtoniemen mukaan erilaisista kynttilälyhdyistä on tullut luonteva osa hautamuistomerkkiä. Suomalaiset käyvät esimerkiksi jouluna ja vainajien muistopäivänä ahkerasti haudoilla – hautausmaat muuttuvat kynttilämeriksi.

Kiviliike Sairanen Oy:ssä on erikoisosaamista eli perinteisiä käsityötaitoja, joille on käyttöä iäkkäiden hautamuistomerkkien korjaamisen ja entisöinnin tai lisäkaiverrusten yhteydessä. Murtoniemi sanoo, että monille sukuhaudoille halutaan pystyttää uusia muistomerkkejä, joissa on samanlaisia piirteitä, muotoja ja yksityiskohtia kuten aiemmin pystytetyissä hautapaaseissa.

Murtoniemi kertoo, että seurakunnilla on tarkat ohjesäännöt hautamuistomerkeistä. Hänen mukaansa yksilölliset hautakivet ovat täysin mahdollisia. Kiven koolla, koristeilla, pintakäsittelyllä ja pohjakivellä saadaan omaleimaisuutta.

Murtoniemen mukaan koko suomalainen hautauskulttuuri ja vainajien muistamisen traditio ovat vaalimisen arvoisia asioita. Ne kertovat omaisten ja läheisten sekä ystävien osoittamasta kiitollisuudesta ja kunnioituksesta ikuisuuskutsun saaneille.

Kiviliike Sairanen Oy:llä on Hautaustoimisto Murtoniemi Oy:n tiloissa pysyvä hautakivinäyttely. Ari ja Hanne Murtoniemi auttavat kaikissa hautamuistomerkkiasioissa.

Pirkanmaalaista osaamista luotettavasti, ihmisläheisesti ja poisnukkuneiden elämäntyötä ja muistoa kunnioittaen.

Ota yhteyttä hautakiviasioissa:

Hanne Murtoniemi

puh. 03 377 3200

tai 0400 226 606

Ari Murtoniemi

puh. 03 377 3200

tai 0400 776 606

toimisto@hautaustoimistomurtoniemi.fi

Palvelemme Sinua ammattitaidolla:

– Hautakivet

– Lisänimikaiverrukset (myös vaativat)

– Kaikki hautakivien entisöinnit

– Kivien oikaisut

– Hautalaitteiden irrotus- ja asennustyöt

– Hautamuistomerkkien puhdistukset

– Uudelleen hionnat

KAUTTAMME MYÖS VALETUT HAUTARISTIT